안호영 “윤리감찰단 추가조사 촉구…받아들여질 때까지 단식”

"김관영 전북도지사와 달리 졸속 감찰"

대화하는 안호영·김용<YONHAP NO-4603> 0 더불어민주당 안호영 의원이 15일 국회 본청 앞 천막 농성장을 찾은 김용 전 민주연구원 부원장과 대화하고 있다./연합

더불어민주당 전북지사 경선에서 탈락한 뒤 단식에 돌입한 안호영 의원이 15일 재심위원회의 기각 결정 이후에도 이원택 후보를 둘러싼 '식사비 대납 의혹'에 대한 윤리감찰단의 추가 조사가 필요하다고 촉구했다. 이원택 후보는 제기된 의혹을 전면 부인하며 수사에 적극 협조하겠다는 입장을 밝혔다.안 의원은 이날 국회 본청 앞에서 기자회견을 열고 "재심 과정에서 일관되게 요구한 윤리감찰단 추가 조사 필요성이 반영되지 않아 유감"이라며 "재심 결과와 별개로 진상 규명을 위한 재조사가 반드시 필요하다"고 말했다.그는 김관영 전북지사 사례에는 엄격한 절차가 적용된 반면, 이 후보 의혹에 대해서는 졸속 감찰이 이뤄졌다고 주장했다. 안 의원은 "최초 윤리감찰단의 감찰은 촉박한 시간을 이유로 들었지만 실제로는 전화 몇 통으로 끝난 절차였다"며 "그 결과 이원택 후보에게 잠정적으로 '혐의 없음'이라는 면죄부가 주어졌고, 이 후보는 이를 선거에 유리하게 활용했다"고 했다.특히 안 의원은 추가 조사가 이뤄질 때까지 단식을 이어가겠다고 밝혔다. 그는 "재심 절차 과정에서도 재심위원장이 윤리감찰단 차원의 관련자 추가 조사가 필요하다는 취지의 의견을 밝혔고, 그 내용을 최고위원회에 보고해 달라고 요청한 것으로 알고 있다"며 "요구가 받아들여질 때까지, 새로운 증거와 진술에 대한 조사가 시작될 때까지 단식을 계속하겠다"고 말했다.앞서 민주당은 이달 초 이 의원의 식사비 대납 의혹이 불거지자 긴급 감찰에 나서 '혐의없음'으로 결론을 내렸다. 다만 전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날 공직선거법 위반(기부행위 제한) 혐의로 이 의원의 지역구 사무실과 김슬지 전북도의원 사무소, 전북도의회 등 3곳에 대해 압수수색에 나섰다.이 의원은 입장문을 통해 "이번 사안과 관련해 도민들과 민주당원들에게 심려를 끼쳐드린 점 무겁게 받아들인다"며 "저에게 제기된 의혹은 전혀 사실이 아님을 재강조 드리고 오히려 이번 수사를 통해 모든 사실관계가 명확히 드러나고 진실이 분명하게 밝혀질 것이라고 확신한다"고 말했다.