‘전재수 띄우기’ 불 지핀 정청래

정청래 더불어민주당 대표(왼쪽)가 15일 부산 동구 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 부산 현장 최고위원회에서 전재수 부산시장 후보에게 파란 점퍼를 입혀준 뒤 손을 맞잡고 있다. /연합