부산 북구갑 ‘무공천’ 설전… “후보 단일화 필요” “공당 책임 다해야”

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15일 정치권에 따르면 국민의힘 내부에서는 부산 북구갑 보궐선거에 후보를 내지 말아야 한다는 무공천론 목소리가 친한계를 중심으로 퍼지고 있다. 무공천론의 논리는 "보수 표 분산으로 리스크가 커진다"는 것이다.
6선 주호영 의원은 "우리가 후보를 내면 더불어민주당이 당선될 것은 불을 보듯 뻔하지 않냐"고 했고, 박정훈 의원은 북구갑 무공천에 반대하는 것을 '해당행위'라고 규정하며 지도부 사퇴를 주장했다.
당 원내수석대변인이자 공천관리위원인 곽규택 의원도 한 전 대표의 복당을 거론하며 경선을 통한 후보 단일화가 필요하다고 주장했다. 친한계가 아닌 인사 중 한 전 대표의 복당을 공개적으로 언급한 것은 곽 의원이 처음이다. 곽 의원은 "당이 이번 선거의 중요성을 생각한다면 지금이라도 한 전 대표가 다시 들어와야 한다"며 "경쟁을 통해 단일화하는 것이 제일 좋지 않겠나"라고 말했다.
당 일각에서는 한 전 대표의 출마가 북구갑 보선에 그치지 않고 지방선거 전체 판세에도 영향을 줄 수 있다는 관측도 나온다. 인지도가 높은 한 전 대표가 출마할 경우 선거 구도 자체가 흔들릴 수 있다는 것이다. 특히 3선에 도전하는 박형준 부산시장과 한 전 대표가 선거 국면에서 전 의원을 상대로 공동 전선을 형성할 가능성도 거론된다. 박 시장은 전날 "북갑 선거가 전국의 가장 화제가 되는 선거구가 됐다"며 "부산시장 선거와 맞물려 부산이 이번 지방선거의 핫플레이스가 되는 것만은 틀림없다"고 말했다.
다만 지도부와 당 주류를 중심으로는 무공천 요구에 선을 긋는 기류가 뚜렷하다. 송언석 원내대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 "원내 제1야당으로서 공당의 책임을 다해야 한다"며 "정치적 의도로 공천을 한다, 안 한다고 하는 것은 조심스럽게 접근해야 한다"고 말했다.
정점식 정책위의장도 한 전 대표 출마가 부산시장 선거에 도움이 될 것이라는 주장에 대해 "지방선거를 잘 모르고 하는 이야기"라며 "국회의원 후보가 있어야 기초의원 등도 더 힘을 갖고 선거를 치를 수 있다"고 반박했다. 복당론에 대해서도 "한 전 대표 본인이 복당 신청을 하지 않는데 이를 거론하는 것 자체가 맞지 않다"고 일축했다.