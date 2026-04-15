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외통위 ‘李대통령 SNS’ 두고 격돌

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이체리 기자

승인 : 2026. 04. 15. 17:49

"보편적인 인권 강조"
"외교실책·국제 망신"
조현 외교부 장관이 15일 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에서 의원들의 질의에 답변하고 있다. /이병화 기자
여야가 15일 국회 외교통일위원회 현안질의에서 이재명 대통령의 이스라엘 관련 사회관계망서비스(SNS) 게시글을 두고 정면 충돌했다.

더불어민주당은 "대통령 흠집 내기"라고 엄호에 나선 반면, 국민의힘은 "국제적 망신"이라며 총공세를 퍼부었다. 여당 의원들은 이스라엘 외교부가 이 대통령의 메시지를 즉각 비판한 것을 두고 '무례한 처사'라고 되레 반박하기도 했다.

조현 외교부 장관은 이 대통령 메시지의 취지를 이스라엘 측에 설명했고, 현재 상황은 원만히 마무리됐다고 밝혔다.

민주당은 이날 외통위 전체회의에서 이 대통령의 메시지의 정당성을 강조하며 적극 방어에 나섰다. 조정식 의원은 "야당이 연일 이 대통령의 이스라엘 관련 메시지를 두고 공세를 펴는 건 국제 정세를 도외시하고 대통령 흠집 내기를 위한 정쟁용"이라고 지적했다.

김영배 의원은 국민의힘의 '가짜뉴스' 허위 프레임이라고 주장하기도 했다.

홍기원 의원은 이스라엘 외교부의 반발에 대해 "홀로코스트를 경시한 것처럼 적시했는데 오독한 것"이라고 지적했다. 김준형 조국혁신당 의원도 "매우 무례하고 비외교적인 언사"라고 거들었다.

이에 조현 장관은 "외교부는 (대통령의) SNS의 진의와 취지를 확실히 이해했다. 그것은 바로 보편적 인권에 대한 강조, 특히 국제인도법의 중요성을 얘기하신 것"이라며 "외교적 갈등은 없었다"고 말했다. 정동영 통일부 장관도 "대통령 SNS의 내용과 형식, 타이밍 모두 옳았다"며 "원칙과 국익을 고려한 행동"이라고 엄호했다.

반면 국민의힘은 대통령의 발언을 '외교적 실책'으로 규정하고, SNS 게시 전 사전 검증 필요성을 강조하며 공세를 이어갔다. 김기현 의원은 "가짜뉴스에 낚였다는 것이 명확한데, 몰랐다면 사과하는 것이 외교적 원칙"이라며 "미국과 이란이 막 종전 협상을 하고 있던 시점에 SNS로 사고를 쳤다"고 지적했다. 김태호 의원은 "앞으로 SNS 게시글을 올릴 때 충분히 검증하고 상의하는 시스템을 제도화할 필요가 있다"고 강조했다.
이체리 기자

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