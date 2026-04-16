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[포토] 노란 리본 뱃지 달고 회의 참석하는 민주당 원내지도부

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이병화 기자

승인 : 2026. 04. 16. 10:02

세월호 참사 12주기인 16일 국회에서 열린 정책조정회의에 한병도 더불어민주당 원내대표와 원내대표단이 세월호 노란 리본 뱃지를 착용한 채 참석하고 있다.
이병화 기자

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