공시가 상승에 올해 주택 보유세 ‘1조원대 증가’ 전망…8조8000억원 달할 듯

16일 국회예산정책처가 국회 국토교통위원회 소속 이종욱 국민의힘 의원실에 제출한 '2026년 주택분 보유세수 전망' 보고서에 따르면 올해 주택 보유세수는 8조7803억원으로 추산됐다. 이는 지난해(7조6132억원)보다 15.3%(1조1671억원) 증가한 규모다.
세목별로는 재산세가 7조2814억원으로 13.4%, 종합부동산세(종부세)는 1조4990억원으로 25.9% 느는 등 종부세 증가 폭이 더 컸다. 공시가격 상승이 과세표준을 끌어올린 영향이다.
정부는 올해 공동주택 공시가격이 전국 평균 9.16% 오르고, 서울은 18.67% 상승할 것으로 보고 있다. 이에 따라 주택 1채당 평균 재산세는 35만8160원, 종부세는 납세자 1인당 329만2111원으로 각각 증가할 것으로 분석됐다.
과세 대상도 확대되고 있다. 공시가격 12억원 초과 공동주택은 48만7362가구로, 지난해보다 53.3% 늘었다. 서울 중심의 고가 주택 증가가 반영된 결과다.
지역별로는 서울이 4조5944억원으로 전체의 52.3%를 차지했다. 경기(2조470억원), 부산(3797억원), 인천(2925억원)과 격차가 컸다.
이종욱 의원은 "공시가격 급등으로 보유세 부담이 확대되고 있다"며 "세 부담 완화와 주거 안정 간 균형 있는 대응이 필요하다"고 말했다.