與 “장동혁, 미국서 잘 지내냐…중동사태 위기 극복 동참하라”

"장동혁, 수준 낮은 외유성 출장에 푹 빠져 있어"

"허위 폭로 확산한 국힘 한 마디 해명도 없어"

민주당 정책조정회의-07 0 아시아투데이 이병화 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 16일 국회에서 열린 정책조정회의에서 모두발언을 하고 있다.

더불어민주당이 미국 출장 중인 장동혁 대표의 행보를 비판하며 중동 전쟁 위기 극복에 동참할 것을 촉구했다.김한규 원내정책수석부대표는 16일 정책조정회의에서 "장동혁 대표님 미국에서 잘 지내고 계십니까. 국내에서 보기 어려운 환한 웃음을 지은 사진은 잘 봤다"며 "국내 고유가 위기 상황 극복에 함께 힘을 모아도 모자란 시기에 대표님 머릿속에는 아직도 부정선거 뿐인 듯하다"고 했다.그러면서 "아예 딴 세상을 살고 있는 것 같다. 국민들 억장 무너지게 하지 말고 신속히 귀국해서 직면한 위기 극복해 동참해달라"고 부연했다.천준호 원내운영수석부대표는 "장동혁 대표는 수준 낮은 외유성 출장에 푹 빠져 있다"며 "'희희낙락하며 해외 화보 찍는 것이냐', '부정선거론에 기대 극우 결집이라도 하겠다는 것이냐' 이 모든 말이 모두 국민의힘 내부에서 나온 말들이다. 지방선거를 앞둔 당대표의 행보로 보기 어렵다"고 말했다.민주당은 국민의힘을 향해 이재명 대통령 관련 조폭 연루설에 대한 사과도 요구했다. 이미 대법원 판결을 통해 허위 사실로 입증된 만큼, 당시 해당 의혹을 확산했던 국민의힘에 책임을 묻는 것이다.한병도 원내대표는 "대법원이 이재명 조폭 연루 20억원 수수설을 선거를 오염시킨 허위 사실로 확정했다. 그러나 허위 폭로를 인용하고 확산시킨 국민의힘은 국민에게 한 마디 해명도 없이 침묵하고 있다"며 "책임 있는 정당의 태도가 아니다"고 꼬집었다.이어 "타인의 티끌에는 엄격하고 자신들의 대들보 같은 거짓말에는 눈감는 국민의힘의 내로남불을 국민은 기억할 것"이라고 덧붙였다.