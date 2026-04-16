[포토] 손 맞잡은 여야정 ‘중동 상황 극복을 위해’

한병도 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표가 16일 국회에서 열린 중동 상황 대응·극복을 위한 더불어민주당·국민의힘 원내대표 긴급 점검 회의에서 손을 맞잡고 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 조현 외교부 장관, 한 원내대표, 송 원내대표, 윤창렬 국무조정실장.