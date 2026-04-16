1분기 방한객 476만 역대 최다, ‘관광 대도약 전략 통했다’

1분기 전년 대비 23% 증가, 올해 2300만 향해 순항

체류 시간·소비 지출액도 상승, 경제 활성화 효과

K-컬처 '골든 타임' 잡기, 해외 마케팅·편의 제고

물놀이 즐기는 외국인 관광객 가족 0 전국적으로 무더운 날씨를 보인 16일 부산 해운대구 해운대해수욕장을 찾은 외국인들이 물놀이를 즐기고 있다. / 연합뉴스

BTS 공연도 보고 '아리랑' 춤도 배우고 0 지난 9일 오후 경기도 일산 고양종합운동장 주경기장에서 BTS 월드투어 첫 공연을 보러 온 외국인 아미가 한복 크리에이터와 함께 아리랑 춤을 배우고 있다. / 연합뉴스

광화문에 몰린 외국인 관광객들 0 지난달 19일 서울 종로구 광화문광장에서 한복을 입은 외국인들이 이동하고 있다. / 연합뉴스

지난 1분기 한국을 찾은 외국인 관광객이 약 476만 명으로 역대 최다를 기록했다. 외국인 관광객 3000만 명 목표를 조기 달성하기 위한 정부의 방한 유치 노력이 효과를 보고 있는 것으로 평가된다.문화체육관광부는 지난 1~3월 외국인 관광객이 475만 9471명을 기록해 1분기 기준 역대 최대 규모를 달성했다고 16일 밝혔다. 지난해 같은 기간 대비 23% 증가한 수치다. 특히 3월에는 약 206만 명의 외국인 관광객이 한국을 찾아 월별 최대를 기록했다. BTS의 광화문 컴백 공연이 방한객 증가의 결정적 요인으로 꼽힌다국가별로 보면 중화권 관광객의 방한 증가세가 두드러졌다. 대만 관광객은 54만 명으로 지난해 1분기 대비 37.7% 상승했다. 중국 관광객도 145만 명을 기록해 전년 동기 대비 29% 늘었다. 일본 관광객은 94만 명으로 20.2%, 미국·유럽 등 원거리 외래객도 69만명으로 17.1% 증가했다.지역 관광과 체류 기간, 소비액도 늘어난 것으로 나타났다. 한국관광 데이터랩 등의 데이터에 따르면 올해 1분기 지방공항을 통해 입국한 방한객은 49.7% 증가했다. 외국인의 지역 방문율은 34.5%로 전년 대비 3.2%p 증가했다. 철도를 이용한 외국인 여행객은 전년 대비 46.4%, 지방항 입항 외래 방문객도 6.1% 증가해 지방행 흐름이 뚜렷했다. 문체부의 잠정치에 따르면 외국인 여행객의 지역 체류 시간은 전년 대비 36.2%가 증가했다. 이는 소비의 증가로도 이어졌다. 외국인 카드 소비액도 23.0% 증가했으며, 지역내 소비액 증가율은 26.8%로 파악됐다. 관광이 내수경제를 살리는 역할을 하고 있는 셈이다.문체부는 "민관의 적극적인 외래관광객 유치 노력이 결실을 본 것"이라고 평가했다. 지난 2월 26일 대통령 주재 국가관광전략회의에서 '방한 관광 대전환 및 지역관광 대도약 방안'을 발표한 정부는 K-컬처에 대한 관심으로 조성된 '골든 타임'을 실제 관광 성장으로 이끈다는 계획이다. 2029년까지 외래객 3000만 명을 달성하고, 올해는 먼저 2300만 명을 유치한다는 세부 계획을 세웠다. 지난해 총 외래객 수는 1894만 명으로, 약 22%를 늘려야 하는 목표를 지난 1분기에는 달성했다고 볼 수 있다.정책 효과는 1분기 크루즈 관광 시장에서도 나타나고 있다. 제주·부산·인천 등 주요 기항지로 입항한 크루즈선은 총 338척으로 전년 같은 기간 대비 52.9% 증가했다. 기항지 관광 콘텐츠 개발과 입항 편의 증진을 실시한 효과로 보인다. 정부는 지난달 중국·베트남·필리핀 등 12개국에 대해 복수비자 발급을 확대하고 자동출입국심사 이용 대상 국가를 늘리는 조치도 취한 바 있다. 관광교통 민관협의체를 통해 지역관광 교통 편의를 제고하는 방안도 추진 중으로, 지역 경제 활성화가 기대된다.문체부와 한국관광공사는 '케이-관광 로드쇼' 등 해외 마케팅을 통한 방한 유치 노력도 병행하고 있다. 지난달에는 최휘영 문체부 장관이 '한중 우호주간'을 계기로 '한국관광설명회'에 참석해 중국에 한국 관광을 알렸고, 이달에는 일본에서 오사카, 도쿄, 후쿠오카 등 핵심 시장을 공략하고 있다. 관광공사는 대만을 대상으로 현지 세일즈를 펼치고 관광 콘텐츠를 개발하는 등 방한 수요 흡수 전략을 펼치고 있다.관광공사 관계자는 "외래관광객의 증가세가 가파른 가운데 지역 방문 비중과 카드 소비액도 늘었다는 것이 긍정적인 부분"이라며 "지역의 매력적인 콘텐츠 발굴과 더불어 방한 시장 다변화를 위해 맞춤형 마케팅을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다. 정부와 공공 부문은 국제유가·유류할증료 상승과 국제정세 불안 등 변수에도 선제적으로 대응해 위협 요인을 관리한다는 계획이다.