[포토] 민주당 1호 인재 전태진...울산 남갑 전략 공천

정청래 더불어민주당 대표가 17일 국회에서 열린 더불어민주당 1차 인재영입식에 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재·보궐선거의 1호 인재로 영입된 전태진 변호사와 인사를 나누고 있다.