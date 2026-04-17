에이피알, 장애인 고용률 평균 1.8배…“지속가능 조직 문화 구축”

[이미지자료] 에이피알 사내 로고 이미지 0 에이피알 사내 로고 이미지. / 에이피알

뷰티 기업 에이피알이 오는 20일 '제46회 장애인의 날'을 앞두고 장애인 고용 확대를 넘어 안정적인 근무 환경 구축과 조직 내 정착을 지원하는 등 지속 가능한 고용 모델을 강화하고 있다고 17일 밝혔다.에이피알은 2020년 2월 한국장애인고용공단과 협약을 체결하고 자회사형 장애인 표준사업장인 '에이피알커뮤니케이션즈'를 설립해 6년간 운영해오고 있다. 자회사형 장애인 표준사업장은 장애인 의무고용사업주가 편의시설을 갖추고 최소 10명 이상의 장애인을 고용하는 등 정해진 요건을 충족해 설립한 자회사를 의미한다.에이피알은 장애인 고용을 단순한 사회적 책임을 넘어 기업의 지속 가능한 성장과 직결된 핵심 가치로 인식하며 관련 사업을 지속적으로 확대해왔다. 그 결과 지난해 기준 에이피알커뮤니케이션즈에는 모기업 에이피알 전체 임직원의 4.8%에 해당하는 27명의 장애인 직원이 근무하고 있다. 이는 한국장애인고용공단 고용개발원이 발표한 '2025년 기업체 장애인 고용 실태 조사'에서 나타난 300인 이상 기업 평균 고용률 2.65% 대비 약 1.8배 높은 수준이다.에이피알커뮤니케이션즈는 근속 중인 장애인 직원의 직무 다양성에도 집중하고 있다. 사무 보조, 물류, 환경미화 등 보편적인 업무를 비롯해 헬스키퍼, 바리스타 등 전문 교육을 이수한 인력까지 고용 범위를 넓혀가고 있다.에이피알은 향후에도 장애인 고용의 양적 확대뿐 아니라 질적 성장을 동시에 추진할 계획이다. 특히 개인별 특성을 고려한 맞춤형 지원 체계를 강화하여 장애인 임직원이 업무 전문성을 쌓으며 동반 성장할 수 있는 토대를 마련하는 데 역량을 집중할 방침이다.에이피알 관계자는 "장애인 고용은 단순한 채용 숫자가 아니라 함께 성장할 수 있는 환경을 만드는 것이 핵심이라고 생각한다"며 "앞으로도 장애인과 비장애인이 함께 일하며 시너지를 낼 수 있는 지속가능한 조직 문화를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.