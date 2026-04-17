[포토]롯데리아, ‘삐딱한 천재’ 이찬양 셰프 협업...‘번트 비프버거’ 선봬

롯데리아, 번트 비프버거 출시-8584 0 롯데리아는 17일 서울 용산구 숙대입구점에서 이찬양 셰프와 협업한 신제품 '번트 비프버거'를 출시했다.

롯데리아, 번트 비프버거 출시-8579 0 롯데리아 홍보요원들이 '삐딱한 천재' 이찬양 셰프와 협업한 신제품 '번트 비프버거'를 선보이고 있다.

롯데리아, 번트 비프버거 출시-8581 0 17일 서울 용산구 숙대입구역점에서 롯데리아 홍보요원들이 이찬양 셰프와 협업한 신제품 '번트 비프버거'를 소개하고 있다,

롯데GRS가 운영하는 롯데리아는 17일 서울 용산구 숙대입구점에서 이찬양 셰프와 협업한 신제품 '번트 비프버거'를 출시하고, 재료를 타기 직전까지 조리해 본연의 풍미를 극대화한 제품을 선보였다.'번트 비프버거'는 그을린 듯한 외관의 번트치즈번에 캐러멜라이즈드 어니언과 순비프 패티를 조합해 깊은 육향과 감칠맛을 강조한 콘셉트 제품이다.특히 블랙번 상단에 체다치즈와 모짜렐라치즈를 바삭하게 구워낸 번트치즈번을 적용해 고소한 풍미를 더했으며, 약 4시간 동안 볶아낸 캐러멜어니언을 통해 단맛과 감칠맛의 균형을 끌어올렸다. 여기에 업계 최초로 버거와 함께 '브라운버터 오일'을 제공해 소비자가 직접 뿌려 먹는 방식을 도입, 버터의 깊은 풍미와 함께 파인다이닝 셰프의 터치를 구현했다.롯데리아는 'TTF(Taste The Fun)' 콘셉트 아래 차별화된 메뉴 개발을 지속하며 K-버거 트렌드를 선도한다는 전략이다. 이번 협업을 통해 이찬양 셰프의 개성을 반영한 제품으로 브랜드 경쟁력을 강화하고, 새로운 고객 경험을 확대해 나간다는 방침이다.