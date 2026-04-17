이번엔 서울로 간 與…정원오 띄우고, 오세훈 때리고

"정원오, 李 유능함 인정하고 성동구민이 극찬한 일꾼"

"오세훈, 겉으로는 그럴듯했지만, 아무런 변화 없었어"

PYH2026041705300001300_P4 0 더불어민주당 정청래 대표가 17일 서울 용산구 민주당 강태웅 용산구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 민주당 정원오 서울시장 후보와 인사하고 있다. /연합

더불어민주당 지도부가 서울 용산을 찾아 '정원오 띄우기'에 나섰다. 6·3 지방선거 최대 격전지 중 하나인 서울 지역 탈환을 위해 정청래 대표를 비롯한 당 지도부 모두가 총력을 기울인 거다. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 향해선 한강 버스 사업 등을 지적하며 흠집 내기에 집중했다.17일 정 대표는 용산 현장 최고위원회의에서 정 후보에게 파란색 점퍼를 입혀주며 민주당 서울시장 후보임을 공식화했다. 그는 "정원오 후보는 이재명 대통령이 유능함을 인정하고 민주당이 공인하며 성동구민이 극찬한 검증된 일꾼이다. 서울 유일의 3선 구청장으로서 성동의 기적을 일궈낸 성공한 행정가이기도 하다"고 했다.그러면서 "정 후보가 이재명 정부의 실용주의 정신을 계승해 시민이 주인인 서울을 더 발전한 서울을 만들 적임자라고 확신한다. 민주당은 정 후보와 뭉쳐 서울을 경제와 문화를 선도하는 도시로 도약시킬 것이다"고 부연했다.황명선 최고위원도 "정원오 후보는 시민의 생명과 안전을 지키는 것이 시장의 본분임을 체감형 행정으로, 실력으로 입증한 유능한 후보다. 성수동을 세계인이 찾는 핫플레이스로 탈바꿈한 정 후보가 세금을 시민을 위해 쓰고 시민의 눈높이에서 일하는 서울을 만들 적임자"라고 말했다.정 후보는 '6·3 지방선거 민주당 승리'를 다짐하며 서울을 필두로 대한민국의 미래를 열겠다는 포부를 밝혔다. 그는 "인구 위기, 기후 위기 등의 위기를 넘으려면 중앙정부와 손발을 맞추고 현장에서 결과를 만들어내는 유능한 지방정부가 필요하다. 서울이 앞장서겠다. 민주당 원팀으로 반드시 승리하겠다"고 했다.민주당 지도부는 정 후보에 대한 지원에 힘을 실어준 반면, 오세훈 후보를 향해선 날 선 비판을 내놨다. 이언주 최고위원은 "오 시장이 서울을 운영하면서 겉으로는 그럴듯했지만, 그간 아무런 변화가 없었다. 한강 버스 말고 생각나는 변화가 거의 없다"고 꼬집었다.황 최고위원은 "오 시장 재임 기간 서울시 주인공은 바로 시장이었다. 서울시는 시민을 위한 행정이 아니라, 시장 개인의 정치적 존재감을 키우는 무대로 그동안 변질됐다"며 "광화문 광장에는 받들어총을 만들고 한강에 있는 시민들의 생명과 안전이 위협되는 한강 버스를 띄우고 종묘에서는 세계문화유산의 경관을 망치는 일 등 어디에도 우리 서울 시민을 위한 행정은 찾아볼 수가 없다"고 했다.