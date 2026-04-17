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비건 매트리스 N32, 롯데百 잠실점 상륙…“일상 속 휴식 전한다”

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서병주 기자

승인 : 2026. 04. 17. 15:45

다음 달 14일까지 9층에 팝업스토어 오픈
‘더 브레이크’ 이벤트로 수면 체험 제공
[사진자료] 프리미엄 비건 매트리스 N32, 롯데백화점 잠실점 팝업스토어 오픈_260417
롯데백화점 잠실점 내 N32의 팝업스토어./시몬스
시몬스의 프리미엄 비건 매트리스 N32가 주력 제품과 함께 일상 속 휴식을 롯데백화점 잠실점에서 선사한다.

시몬스는 N32가 롯데백화점 잠실점 9층에 팝업스토어를 오픈한다고 17일 밝혔다.

롯데백화점 잠실점은 국내 최대 복합 테마 단지인 '롯데타운 잠실'에 위치, 가족 단위 방문객과 혼수를 준비하는 신혼부부 등 다양한 고객층의 유입이 활발하다는 설명이다.

다음 달 14일까지 열리는 이번 팝업스토어는 '일상 속에 숨겨진 프라이빗 리조트로 체크인'을 테마로 한 체험형 공간으로 꾸며진다.

공간에서는 N32의 주력 제품인 'N32 폼 매트리스'를 비롯해 전동침대 'N32 모션베드', 트윈슈퍼싱글(TSS) 프레임 '마르피' 등이 준비됐다.

다양한 현장 이벤트도 마련했다는 것이 회사 측의 설명이다. 평일 오전 11~12시와 오후 2~3시, 주말에는 오후 5~6시에 추가로 운영되는 '더 브레이크' 이벤트를 통해 N32 매트리스에서 일정 시간 수면 체험 시 N32 장우산을 증정한다.

아울러 다양한 할인 혜택과 사은품을 준비했으며 현재 전개 중인 '해피 N32 데이' 프로모션도 만나볼 수 있다고 전했다.
서병주 기자

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