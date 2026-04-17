단식 7일차 안호영 “이원택, 이중 잣대 논란 해소해야”

與, 김슬지 전북도의원 후보 자격 박탈

clip20260417160134 0 안호영 더불어민주당 의원이 17일 오전 서울 여의도 국회 본청 계단 앞에서 열린 경선 식사비 대납 의혹 재감찰 촉구 전북도민 담화문 발표 기자회견에서 발언을 하고 있다./아시아투데이

더불어민주당 전북도지사 경선과 관련해 7일째 단식 농성 중인 안호영 의원이 17일 '식비 대납 의혹'을 받고 있는 이원택 의원에 대한 윤리감찰단의 재감찰을 재차 촉구했다.안 의원은 이날 오전 서울 여의도 국회 본청 계단 앞에서 열린 '경선 식사비 대납 의혹 재감찰 촉구 전북도민 담화문 발표 기자회견'에서 "큰 것을 요구하는 것이 아니다"며 "지난 경선 과정에서 있었던 이중 잣대 논란을 해소해야 한다"며 이같이 말했다.그는 "조사 과정을 돌아보고 잘못한 게 있으면 살펴보고 제대로 조사 안 한 게 있으면 지금이라도 조사를 제대로 해야 된다고 생각한다"며 "지금 단식하는 이유는 조사 과정에서 처음에 전화 몇 통으로 해서 결론을 냈다"고 밝혔다.그러면서 "그것이 현재 '혐의없다'며 얘기를 했고, 김관영 지사에 대해서는 '제명'이라고 하는 극단적인 조치를 취한 반면 (이 의원은) 제대로 된 조사 과정 없이 면죄부를 준 것"이라고 했다.민주당 전북특별자치도당 공직선거후보자추천관리위원회는 이날 오전 이원택(군산·김제·부안을) 의원의 식사비를 대납한 김슬지 전북도의원(비례)의 지방선거 후보 자격을 박탈했다고 밝혔다. 이에 김 도의원은 부안 지역구 도의원으로 출마할 예정이었지만 공관위의 결정에 따라 민주당 후보로는 선거를 치를 수 없게 됐다.윤준병 도당위원장은 페이스북을 통해 "공관위는 식사비 대납 의혹 사건과 관련된 장본인에 대해 도의원 후보 부적격을 결정했다"고 밝혔다.한편 이 의원은 김 도의원을 통해 자신의 식사비를 대납하게 한 혐의(공직선거법 위반) 등으로 고발돼 경찰 수사를 받고 있다.