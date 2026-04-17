범여 국조특위 “檢, 李대통령·정진상에 표적수사 진행해”

"대장동 사건, 특검으로 책임 묻겠다"

조작기소 국조특위 범여권 의원들 기자회견<YONHAP NO-4152> 0 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 진상규명을 위한 국정조사 특별위원회' 소속 더불어민주당·조국혁신당·진보당 의원들이 17일 국회 소통관에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다./연합

국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사 특위' 위원들은 17일 검찰의 대장동 개발 사건 수사팀이 교체된 이후, 이재명 대통령과 정진상 전 민주당 당대표 정무조정실장 등에 대한 표적 수사가 진행됐다고 밝혔다.국조특위 소속 더불어민주당·조국혁신당·진보당 위원들은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "이 대통령과 정 전 실장을 억지로 공범에 집어넣었다"며 "배임의 범위를 과도하게 확장해 수천억 원에 달하는 비리 사건인 것처럼 여론을 호도해 이 대통령을 제거하려 했다"고 주장했다.이들은 "어제 청문회를 통해 확인된 사실은 남욱을 협박하고 비리 범죄자 유동규와 거래를 통해 조작된 진술을 받아내고, 녹취록과 엑셀 파일을 조작해 가짜 증거를 만들어 냈다는 것"이라며 "수사가 범죄를 쫓아간 것이 아니라, 결론을 먼저 정해놓고 진술과 증거를 짜 맞춘 기획 수사"라고 했다.그러면서 특검을 통해 책임을 묻겠다고 덧붙였다. 위원들은 "이른바 '윤석열 사단'이 주도한 대장동 2기 수사팀은 사실상 결론이 난 것이나 다름 없었던 수사 결과를 완전히 뒤엎었다"며 "2기 수사팀에서 나온 증거는 유동규와 남욱을 회유하고 압박해서 나온 조작된 진술밖에 없다"고 말했다.이어 대장동 민간업자 일당인 남욱을 수사했던 이주용 검사가 국조특위 청문회 증인으로 채택된 이후 극단적 선택을 시도한 것에 대해선 "개인적으로 이 검사의 건강 상태를 저희들은 알지 못한다"며 "그분이 어떤 상황인지 저희가 체크할 권한도 없다"고 답했다.