배현진, 방미 중 장동혁 비판 “귀국 후 거취 고민하길”

18일 SNS 통해 장동혁 대표 비판

“열흘 집 비운 가장 언제 정리하나”

은평 청년 공천 관련 발표하는 국민의힘 배현진 ...<YONHAP NO-5724> 0 민의힘 서울시당 공천관리위원장인 배현진 의원이 15일 국회 소통관에서 서울 은평구 청년 공천과 관련해 기자회견하고 있다. /연합

국민의힘 배현진 의원이 방미 중인 장동혁 대표를 향해 "돌아오면 후보들을 위해서라도 본인의 거취를 잘 고민하길 바란다"고 밝혔다.배 의원은 18일 자신의 페이스북을 통해 "지난주 최고위가 지역 후보들의 공천 최종 의결 숙제를 먼저 마쳤다면 이번 주말부터 시장 후보와 기초단체장, 광역·기초의원 후보들이 손 잡고 나섰을 텐데 아쉽고 속상하다"고 밝혔다.배 의원은 게시글과 함께 장 대표와 김민수 최고위원이 미국 워싱턴DC 연방의회 의사당을 배경으로 찍은 사진을 공유했다. 방미 중인 장 대표는 당초 17일로 예정했던 귀국을 사흘 뒤인 20일로 연기했다.배 의원은 "열흘이나 집 비운 가장이 언제 와 정리하려나 실소만 터져 나오는 사진 한 번 더 본다"며 "천진한 건지 눈치가 없는 건지"라고 비판했다.배 의원은 또 "서울시장 후보가 선출됐다"며 "애쓴 세 분의 후보 모두에게 박수를 보내며 승리한 오세훈 후보께 축하의 말씀 드린다"고 했다.이날 오세훈 서울시장은 박수민 의원, 윤희숙 전 의원과 치른 당내 경선에서 승리해 국민의힘 서울시장 후보로 선출됐다.한편, 6·3 지방선거를 50여일 앞두고 국민의힘은 주요 공천 후보를 확정짓지 못하면서, 미국을 방문 중인 장동혁 대표를 향한 당내 비판이 커지고 있다.