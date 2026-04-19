김세영 선두·윤이나 공동 2위, 한국인 우승 나오나

JM 이글 LA 챔피언십 3라운드 나란히 1·2위

GLF-SPO-USL-JM-EAGLE-LA-CHAMPIONSHIP-PRESENTED-BY-PLASTPRO-ROU 0 김세영이 18일(현지시간) 미국 캘리포니아주 LA의 엘카바예로CC에서 열린 JM 이글 LA 챔피언십 3라운드에 출전하고 있다. / AFP 연합뉴스

GLF-SPO-USL-JM-EAGLE-LA-CHAMPIONSHIP-PRESENTED-BY-PLASTPRO-ROU 0 윤이나. / AFP 연합뉴스

김세영이 미국여자프로골프(LPGA)투어 JM 이글 LA 챔피언십 3라운드에서 선두를 지켰다.김세영은 18일(현지시간) 미국 캘리포니아주 LA 엘카바예로CC에서 진행된 대회 3라운드에서 1언더파 71타를 쳐 중간 합계 15언더파 201타를 기록했다.이날 라운드를 1타 차 선두로 출발한 김세영은 버디 5개를 잡았지만 후반 난조로 1타 밖에 줄이지 못했다. 전반에만 5타를 줄이고도 후반에 14번 홀부터 4연속 보기로 흔들렸다. 다만 경쟁자들도 타수를 줄이지 못하면서 김세영은 윤이나 등 공동 2위에 2타 앞선 선두를 유지했다.지난해 10월 전남 해남에서 열린 BMW 레이디스 챔피언십에서 13번째 우승을 수확한 김세영은 약 반 년만에 다시 우승을 노린다.윤이나도 이날 1타를 줄이는 데 그쳤지만 순위를 3위에서 공동 2위로 한 계단 끌어올렸다. 윤이나는 해나 그린(호주), 제시카 포르바스닉(미국), 수위차야 위닛차이탐(태국)과 함께 김세영을 2타 차로 추격했다. 윤이나는 지난달 포드 챔피언십에서 거둔 LPGA 투어 데뷔 이후 최고 성적인 공동 6위를 뛰어넘어 역전 우승도 노려볼 수 있게 됐다.임진희는 12언더파 204타 공동 6위에 자리했다. 이미향은 11언더파 205타 9위로 마지막 라운드를 맞는다. 선두 김세영과 9위 이미향이 4타 차로, 우승 트로피의 향방을 아직 예측하긴 이른 상황이다.김세영과 선두 경쟁을 하던 이와이 지지(일본)는 이날 난조 속에 3타를 잃어 공동 10위로 떨어졌다.