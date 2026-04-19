與, ‘대장동 수사 검사’ 고발·특검 추진…“오로지 李 죽이기”

수사팀 대상 당 차원 법적 대응·특검 도입 촉구

국조특위 박성준 간사, "쌍방울 대북 송금 사건은"<YONHAP NO-3116> 0 19일 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회' 소속 더불어민주당 기자간담회에서 박성준 간사가 쌍방울 대북 송금 사건과 관련한 설명을 하고 있다. /연합

더불어민주당이 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹' 국정조사 결과를 바탕으로 대장동 수사를 담당했던 전·현직 검사들을 당 차원에서 고발하고 특별검사 도입을 추진한다고 19일 밝혔다.이건태 민주당 의원은 이날 국회 기자간담회에서 김영석·강백신 현직 검사와 호승진 전 검사를 지목하며 "이 사람들에 대해서는 당 차원에서 고발을 추진할 예정"이라고 말했다.여당 국조특위 위원들은 과거 검찰의 수사 목적이 명백한 기획 수사였다고 지적했다. 이 의원은 대장동 수사팀 전면 개편 배경을 두고 "목적은 오로지 '이재명 죽이기'였음이 확인됐다"며 "결론을 먼저 정하고 검사들의 압박에 의해 진술이 만들어졌다"고 말했다.이 의원은 김영석 검사를 겨냥해 "입건된 적이 없음에도 압수조서에 '피의자 이재명'을 적시했다"고 지적했다. 대장동 2기 수사팀 강백신 검사를 향해서는 사건의 핵심 증거인 녹취록 내 호칭 조작 의혹을 제기했다.특위 위원들은 이번 국정조사 결과를 바탕으로 특검 도입의 필요성을 역설했다. 박성준 의원은 "국정조사는 국민에게 (수사·기소가) 조작됐다는 것을 알리는 것이고 수사를 통해 책임을 물어야 한다"며 "책임은 특검이 필요하다"고 밝혔다.민주당은 당 법률위원회와의 협의를 거쳐 국정조사가 마무리되고 특검이 본격적으로 개시되기 이전에 관련 검사들에 대한 고발 조치를 선행한다는 방침이다.