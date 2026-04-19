권기식 한중도시우호협회장, 팡쿤 中 대사관 총괄공사에 공로감사패 전달

재임 중 한중 우호 기여 공로

팡 공사 7년 만에 곧 이임 예정

8a010ae3b0b460f36e5770d807b2940 0 팡쿤 주한 중국 대사관 총괄공사(왼쪽)에게 한중 우호 공로감사패를 전달하고 기념사진을 찍은 권기식 회장./한중도시우호협회.

15514f470136790560dab4f62962734 0 기념패 전달식 후 기념사진을 찍은 한중 관계자들./한중도시우호협회.

권기식 한중도시우호협회장은 18일 팡쿤(方坤) 주한 중국 대사관 총괄공사에게 한중 우호 공로감사패를 전달했다.협회의 베이징 지회 김형학 비서장의 18일 전언에 따르면 권 회장은 이날 저녁 서울시 영등포구 국회대로 소재 W 중식당에서 팡쿤 공사 환송만찬 및 감사패 전달식을 열고 팡 공사와 한중 교류에 대해 대담했다.권 회장은 이 자리에서 "팡 총괄공사는 중국 외교부의 대표적인 한국통으로 지난 7년여 동안 주한 중국 대사관 총괄공사로 있으면서 한중 우호와 협력을 위해 큰 역할을 했다"고 덕담을 건넨 후 "중국 외교부에 돌아가서도 한중 교류를 적극 도와줄 것으로 기대한다"고 말했다.팡 공사는 이에 "최근 중한 관계가 크게 좋아진 것에 보람을 느낀다"면서 "다음달 귀임해서도 한중도시우호협회 등 한중 우호 기관단체들의 교류 활동을 적극 지원하겠다"고 화답했다.이날 만찬에는 주한 중국 대사관에서 팡 공사와 낙정문 정무과 부과장, 협회에서 권 회장과 최열 환경재단 이사장, 이미경 환경재단 대표, 박인복 한국소기업소상공인연합회 회장, 서남열 한국국방포럼 회장, 이병식 수원시 지회장 등 20여명이 참석했다.