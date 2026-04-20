제17회 미니쉬코스 글로벌 성료 “일본인 치과 의료진 59명 수료”

수료식 네트워킹 한·일 교류의 장 마련

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미니쉬테크놀로지 제공

헬스테크 기업 미니쉬테크놀로지는 일본인 치과 의료진을 대상으로 한 ‘제17회 미니쉬코스 글로벌’을 통해 총 59명의 수료생을 배출했다고 20일 밝혔다.

이번 교육 과정에서는 치과의사 32명, 치과위생사 27명 등 총 59명이 수료했으며 누적 수료생은 434명(치과의사 407명, 치과위생사 27명)으로 집계됐다. 교육은 지난 16일부터 18일까지 서울 중구 신흥연수센터에서 진행됐고 참가자의 약 70%는 도쿄 지역 치과 의료진으로 구성됐다.

‘미니쉬코스’는 치아 복구 솔루션 ‘미니쉬’ 치료를 위해 반드시 이수해야 하는 공식 교육 프로그램이다. 생체모방이론(Biomimetic)을 기반으로 한 이론 교육과 함께 프렙(Prep), 스캔, 본딩, 교합, 세팅 실습, 원데이 라이브 등 실제 임상 중심의 실습 과정으로 구성된다. 특히 이번 과정에는 일본 현지 프로바이더인 아시카가 덴탈클리닉 시마자키 타이토 원장이 참여해 임상 사례를 공유하는 특강도 진행됐다.

이번 교육의 주요 변화로는 병원 단위 동반 교육 방식 도입이 꼽힌다. 치과의사와 치과위생사가 함께 참여해 실습 과정에서 각각 프렙과 세팅, 어시스트 역할을 맡으며 실제 진료 프로세스를 효율적으로 익힐 수 있도록 했다.

또한 수강 대상을 미니쉬 프로바이더 계약을 완료한 치과로 제한했다. 기존에는 계약 여부와 관계없이 신청을 받았으나, 이로 인해 실제 도입 예정 의료진의 교육이 지연되는 사례를 개선하기 위한 조치다.

수료식 역시 단순 행사에서 네트워킹 중심으로 확대됐다. 수료생과 국내외 프로바이더, 강사진 등 약 100명이 참석해 한·일 의료진 간 교류가 이뤄졌다.

미니쉬코스 글로벌은 오는 10월에도 동일한 방식으로 약 100명 규모로 진행될 예정이다. 해당 일정은 이미 신청이 마감됐다. 4월 기준 미니쉬 프로바이더는 일본 53곳, 한국 43곳, 미국 9곳, 캐나다 1곳 등 총 106곳으로 확대됐다.

미니쉬테크놀로지 관계자는 “동반 교육을 통해 수료생들의 진료 개시 시점을 한 달 이내로 앞당길 수 있을 것으로 기대한다”며 “현지 의료진이 빠르게 환자 진료를 시작할 수 있도록 지속적인 지원을 이어갈 것”이라고 말했다.