진보4당 “거대양당 날치기 폭거” 선거법 통과 반발

18일 국회에서 열린 4월 임시국회 제6차 본회의에서 공직선거법 일부개정법률안 등 정치개혁특별위원회 소관 표결에 앞서 조국혁신당, 진보당, 사회민주당, 기본소득당 의원들이 퇴장하고 있다. /연합