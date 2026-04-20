롯데케미칼, 차이나플라스 2026 참가…고부가 스페셜 소재 포트폴리오 공개

중국 상해서 21일부터 24일까지 개최

"입지 강화해 사업 확장 가속화할 것"

260420_롯데케미칼, 아시아 최대 플라스틱 전시회 차이나플라스2026 참가... 차세대 고기능성 소재 솔루션 선보여 0 롯데케미칼이 아시아 최대 플라스틱 전시회에서 설치하게 될 부스 모습. /롯데케미칼

롯데케미칼이 아시아 최대 규모의 플라스틱 산업 전시회인 '차이나플라스 2026'에 참가한다.20일 롯데케미칼은 21일부터 24일(현지시간)까지 중국 상해에서 개최되는 전시회에서 'Forward Momentum(지속적인 성장 추진력)'을 주제로 고부가 스페셜티 소재 경쟁력·미래 성장 산업에 대한 포트폴리오를 소개한다고 밝혔다.우선 'High-Performance Tech' 존에서는 IT·반도체 등 핵심 산업에 적용되는 고기능성 소재를 선보인다. 반도체 공정에 적용되는 정전기방전(ESD) 방지용 기능성 소재 및 반도체·디스플레이 현상액인 TMAH가 전시되며, 초소형 카메라 모듈·스마트워치 바디에 적용된 Super EP 소재가 처음으로 전시된다. Super EP는 향후 피지컬 AI, 항공·우주 산업까지 확장 가능한 고기능성 차세대 소재다.'Empowering Industry' 존에서는 산업 분야별 최적화된 기능성 소재들이 전시된다. 우수한 강도를 갖춘 방탄조끼용 초고분자 PE, 절연체 필름·주사기·방수 시트로 사용되는 고기능성 PP, 높은 투명성과 강한 접착력으로 태양광 패널에 적용되는 EVA, 전자회로기판 케이스용 무독성 난연 ABS 등 일상과 산업을 연결하는 다양한 고기능 소재 솔루션을 제안한다.'Advanced Mobility'존에서는 롯데케미칼의 모빌리티 소재 역량을 공개한다. 자율주행과 전장화 확산에 대응해 내후성과 외관 품질이 뛰어난 다양한 모빌리티 외장 소재 솔루션이 전시되며, 부품별 특성에 맞춰 기능성과 감성을 동시에 구현하는 컬러 디자인 솔루션도 제공된다. 배터리 분야에서는 동박, 양극박, 분리막용 소재, 전해액 유기용매 등 리튬이온 배터리 4대 핵심 소재를 함께 전시한다.이 외에 'Smart Living' 존에서는 생활 속에서 활용되는 고기능성 소재를, 'Sustainable Materials' 존에서는 지속가능한 미래를 위한 소재를 각각 소개한다.롯데케미칼 관계자는 "고기능성 소재 기술력과 글로벌 공급망 경쟁력을 바탕으로 미래 성장 산업 포트폴리오를 지속 확대하고 있다"며 "고객 맞춤형 솔루션을 지속 제공하여 세계 최대 플라스틱 시장인 중국에서의 입지를 강화하고, 글로벌 스페셜티 사업 확장을 가속화하겠다"고 말했다.