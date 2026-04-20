K-팝 여성 경영진, 빌보드 ‘위민 인 뮤직’ 선정

음악 산업 영향력 인정받은 여성 리더
17일(현지시간) 미국 빌보드에 따르면 SM엔터테인먼트 김지원 CRO(Chief Relations Officer)와 빅히트뮤직 신선정 대표 등이 미국 '빌보드 위민 인 뮤직 2026'(Billboard Women in Music 2026) 수상자로 선정됐다.
SM에서는 김지원 CRO와 최정민 CGO(Chief Global Officer)가 '레이블·유통·아티스트 서비스' 부문에 이름을 올렸다. 두 사람은 지난해에 이어 2년 연속 선정됐다. 김지원 CRO는 SM 아티스트의 글로벌 홍보 및 마케팅 전략을 총괄해온 PR 전문가이며 최정민 CGO는 미주와 유럽, 아시아 시장에서 브랜드와 사업 확장을 이끌어온 인물이다.
JYP엔터테인먼트에서도 송지은 원레이블 본부장 겸 JYP 재팬 대표가 '레이블·유통·아티스트 서비스' 부문에 이름을 올렸다.
'빌보드 위민 인 뮤직'은 한 해 동안 음악 산업 전반에서 영향력을 발휘한 여성 아티스트와 크리에이터, 프로듀서, 경영진 등을 선정하는 시상식이다. 산업 내 리더십과 변화 기여도를 기준으로 평가하는 것이 특징이다. 이번 수상은 아티스트 중심이었던 K팝의 글로벌 성과가 제작과 유통, 경영 전반으로 확장되고 있음을 보여주는 사례로 해석된다.
'빌보드 위민 인 뮤직 2026' 시상식은 오는 29일 미국 로스앤젤레스 할리우드 팔라디움에서 열린다.