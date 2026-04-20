정청래, 충남서 박수현 지원사격…“장동혁 美 방문, 외교 참사”

"박수현, 가장 성실·유능한 의원, 충남 도정 책임질 것"

장동혁에 "차관보 뒷모습만 찍힌 야당 외교, 이해 불가"

민주당 박수현 충남지사 후보와 정청래 대표<YONHAP NO-3633> 0 더불어민주당 정청래 대표가 20일 충남 보령머드테마파크에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 박수현 충남도지사 후보에게 당 점퍼를 입혀준 뒤 기념 촬영하고 있다. /연합

정청래 더불어민주당 대표는 20일 충남 보령을 찾아 6·3 지방선거 충남도지사 후보로 확정된 박수현 의원을 전폭 지원하는 한편, 장동혁 국민의힘 대표의 최근 미국 방문을 두고 "이해할 수 없는 외교 참사"라고 비판했다.민주당은 이날 오전 충남 보령시에서 현장 최고위원회의를 개최했다. 정 대표는 회의에 앞서 박 의원에게 당을 상징하는 파란 점퍼를 직접 입혀주며 본선 승리를 독려했다. 경선 결선에서 패배한 양승조 전 지사에는 "선의의 경쟁 펼쳐주신 양승조 형님께 큰 박수를 부탁드린다"며 원팀 기조를 부각했다.정 대표는 박 의원을 향해 "수석대변인 시절 당 대표의 말을 토씨 하나 빼놓지 않고 수첩에 적을 정도로, 같이 일해본 의원 중 가장 유능하고 성실하며 깔끔하게 일 처리를 하는 훌륭한 의원"이라며 "충남엔 박수현이 있다고 보증한다"고 말했다.이어 정 대표는 타깃을 야당으로 돌려 국민의힘 대표의 최근 방미 일정을 비판했다. 정 대표는 과거 자신의 의원 외교 사례를 언급하며 "제1야당 대표가 미국에 체류하며 도대체 무엇을 했는지 사진상으로는 차관보를 만난 뒷모습만 나온다"고 지적했다.정 대표는 "미 하원 외교위원장이나 한반도 문제의 키맨인 아태소위원장을 필히 만나야 하는데 왜 못 만났는지 이해 불가"라며 "국민의힘 식 표현으로 이것이 바로 외교 참사"라고 직격했다. 그러면서 "야당 외교도 정부 방침과 어긋나지 않게 지렛대 역할을 하는 것이 기본인데, 미 대사와 따로 움직인 것 같아 안타깝다"고 말했다.한편, 정 대표는 이번 6·3 지방선거 공천 과정에 대해 "보통 공천을 진통의 과정이라고 하지만 민주당은 이번에 역대급으로 혼란을 최소화하며 마무리하고 있다"며 "가장 민주적이고 경쟁력 있는 후보들로 지방선거에서 반드시 승리하겠다"고 밝혔다.