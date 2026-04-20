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사회 사회일반

김병기 수사 7개월…경찰 “일부 혐의 먼저 결론”

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설소영 기자

승인 : 2026. 04. 20. 13:56

서울청 “한꺼번에 안 돼 우선 처분”…방시혁 사건도 조만간 종결 전망
방시혁·강호동·쿠팡 개인정보 유출 수사도 잇따라 결론낼 듯
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무소속 김병기 의원이 13일 국회에서 열린 교육·사회·문화 분야 대정부 질문에 참석해 동료 의원들과 인사하고 있다./연합뉴스
서울경찰청이 무소속 김병기 의원을 둘러싼 각종 의혹 가운데 수사가 끝난 일부 혐의부터 조만간 먼저 결론 낼 방침이다. 하이브 방시혁 의장의 사기적 부정거래 혐의 사건과 강호동 농협중앙회장 금품수수 의혹, 쿠팡 개인정보 유출 사건도 머지않은 시점에 처분 방향이 정해질 것으로 보인다.

박정보 서울경찰청장은 20일 정례 기자간담회에서 김 의원 관련 사건에 대해 "한 번에 해결이 안 돼 수사가 마무리된 혐의에 대해 우선 결론을 내겠다고 했는데 시간이 조금 늘어지고 있다"며 "일부 혐의에 대해서는 조만간 결론이 나지 않을까 생각한다"고 밝혔다.

이어 "수사라는 게 검토하다 보면 보완할 부분이 나올 수도 있고 더 수사할 사안이 나올 수도 있다"며 "머지않은 시간 내에 일부는 결론을 낼 수 있다"고 말했다. 김 의원에 대한 구속영장 신청 가능성을 묻는 질문에는 "법리 검토가 끝나야 다음 단계를 검토하는 것"이라고 답했다.

경찰은 김 의원 관련 사건을 7개월째 들여다보고 있다. 김 의원은 2020년 총선을 앞두고 서울 동작구의원 2명으로부터 현금 3000만원을 받은 뒤 돌려준 의혹을 비롯해 배우자의 구의회 법인카드 사적 사용 의혹, 관련 내사 무마 과정에서의 외압 행사 의혹, 차남의 대학 편입 및 취업 특혜 의혹 등 모두 13가지 의혹을 받고 있다. 김 의원 측은 관련 의혹 전반을 부인하고 있다.

박 청장은 방 의장의 사기적 부정거래 혐의 사건과 관련해서도 "수사는 거의 마무리됐다"며 "법리 검토 중이고 이 사건도 머지않은 시일 내에 종결할 수 있을 것"이라고 했다. 경찰은 지난해 12월부터 방 의장 사건이 마무리 단계라고 밝혀왔지만 아직 최종 결론은 내리지 못한 상태다.
설소영 기자

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