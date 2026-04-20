‘고산후유증+전술실패’ 무너진 손흥민의 LAFC

산호세에 1-4 대패, 리그 2연패

고산 후유증으로 생리적 피로감

'초짜 감독' 산토스의 전술 실패

clip20260420153127 0 LAFC의 손흥민. /연합

손흥민의 LAFC가 고산 원정 후유증을 극복하지 못하고 무너졌다. LAFC 선수들의 몸놀림이 전체적으로 둔했고, 공격의 핵심인 손흥민의 발끝도 무뎠다. 선수단의 피로감을 고려해야 할 감독의 전술 변화도 없이 속수무책으로 고꾸라졌다.LAFC는 19일(현지시간) 미국 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 홈 경기에서 2연패를 당했다. LAFC는 산호세 에스퀘이크스와의 메이저리그사커(MLS) 리그 8라운드 경기에서 1-4로 대패했다.손흥민은 이날 경기가 안 풀린다는 듯 답답한 표정을 지었다. 몸놀림도 둔했다. 지난주 열린 북중미챔피언스컵 8강 원정 2차전 고산 후유증에 그대로 노출됐다. 이 원정길은 고도 환경과 장거리 이동이 결합된 '지옥일정'이었다.고지대에선 산소 분압이 낮아 경기 중 심폐 부담이 커진다. 경기 후 회복 속도도 눈에 띄게 떨어진다. 손흥민을 비롯한 LAFC 선수들은 48~72시간 이후 나타나는 '지연성 고산 피로'에 시달린 것으로 보인다. 선수들이 느끼기엔 정상 컨디션 같지만, 실제로는 근신경 반응과 순발력도 떨어진다.이날 경기를 보면 LAFC 선수들은 대게 첫발이 반템포씩 늦었다. 순발력 저하로 압박 강도를 같은 수준으로 유지하지 못했다. 전형적인 고산 후유증 양상이다.이런 후유증은 손흥민처럼 스프린터형 선수에게 치명적이다. 상대 수비 뒷선을 허무는 침투가 강점인 손흥민은 이날 특유의 날카로운 움직임을 보이지 못했다. 급격한 방향 전환으로 상대 수비 진영을 흔드는 장면도 거의 없었다. 크루스 아술전에서 보여준 폭발적인 움직임과는 달랐다. 볼을 받기 전 움직임 자체가 줄어들면서 득점을 돕는 기회 창출 횟수도 적었다.초보 감독인 마크 도스 산토스 감독의 전술 역량의 한계도 분명했다. 고산 후유증에 시달리는 선수단을 위한 '맞춤 전술' 없이 기존 경기 스타일을 가져갔다. LAFC는 평소 전방 압박과 빠른 전환을 기반으로 하는 팀이다. 생리적으로 완벽히 회복하지 않은 상태에서 동일한 강도의 압박을 유지했다. LAFC가 후반 4골을 내주며 무기력하게 무너진 이유다.'흥부듀오' 손흥민과 부앙가 활용법도 문제였다. 산호세는 수비라인을 내리고 간격을 촘촘히 했다. 체력 소모가 심한 전방 압박 템포를 늦추고 볼을 돌리며 상대의 라인을 벌렸어야 했다. LAFC는 간격을 좁히고 짧은 패스로 풀어 나가야 했지만 오히려 롱볼과 빠른 전환을 고집하면서 대패했다.LAFC는 이날 패배로 산호세(이상 승점21)와의 승점이 5로 벌어졌다. 산호세는 밴쿠버 화이트캡스와 함께 공동 1위로 올라섰다.