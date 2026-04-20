[포토] “고유가 속 소비 부담 줄이세요”…CU, 대규모 할인 진행

CU 민생안정 고유가 피해지원금 행사_1 0

아시아투데이 = CU가 고유가 피해지원금 지급 시기에 맞춰 오는 21일부터 다음달 31일까지 약 40일간 2500여종 상품 할인 행사를 진행한다. 라면·즉석밥 등 가공식품과 주류, 신선식품, 생활용품 등을 중심으로 번들 할인과 원플러스원(1+1), 투플러스원(2+1) 등 혜택이 적용된다. 오는 27일부터 쌀·두부·과일 등 식재료에 추가 행사도 전개한다. 카드 결제 시 구매 금액에 따라 최대 25% 추가 할인도 제공된다./BGF리테일