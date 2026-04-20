닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
유통 유통

[포토] “고유가 속 소비 부담 줄이세요”…CU, 대규모 할인 진행

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260420010006250

글자크기

닫기

이창연 기자

승인 : 2026. 04. 20. 16:27

CU 민생안정 고유가 피해지원금 행사_1
아시아투데이 = CU가 고유가 피해지원금 지급 시기에 맞춰 오는 21일부터 다음달 31일까지 약 40일간 2500여종 상품 할인 행사를 진행한다. 라면·즉석밥 등 가공식품과 주류, 신선식품, 생활용품 등을 중심으로 번들 할인과 원플러스원(1+1), 투플러스원(2+1) 등 혜택이 적용된다. 오는 27일부터 쌀·두부·과일 등 식재료에 추가 행사도 전개한다. 카드 결제 시 구매 금액에 따라 최대 25% 추가 할인도 제공된다./BGF리테일
이창연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기