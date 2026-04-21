한국외대, 국내 최초 아제르바이잔어 표준 교재 완간

주한 아제르바이잔 대사관에 교재 전달... 언어 교육 넘어 한–아제르바이잔 협력 기반 확대 기대

0 왼쪽부터 부가르 가파로프(Vugar Gafarov) 1등 서기관, 이양희 교수, 오종진 학장, 라민 하사노프(Ramin Hassanov) 대사, 이난아 학과장, 로브샨 이브라힘오프(Rovshan Ibrahimov) 교수]

한국외국어대학교(총장 강기훈) 튀르키예·아제르바이잔학과(학과장 이난아)는17일 주한 아제르바이잔 대사관을 방문해 ‘특수외국어 진흥 사업’을 통해 개발한 국내 최초 아제르바이잔어 표준 교재를 공식 전달하고, 향후 언어 확산 및 양국 간 교육·문화 협력 방안을 논의했다.

이번에 완간된 교재는 유럽공통참조기준(CEFR)에 맞춰 체계적으로 구성된 아제르바이잔어 표준 교재로, 2025년 초급 단계(A1·A2)에 이어 2026년 2월 중·고급 단계(B1·B2)까지 완성되며 총 4단계로 구성됐다.

해당 교재는 단순한 언어 학습을 넘어 정치·경제·사회·문화 등 지역학적 내용을 함께 담은 통합형 콘텐츠로 제작됐다. 실용적인 대화문과 읽기 자료를 통해 학습자가 언어와 지역 이해를 동시에 습득할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 이를 통해 국내 아제르바이잔어 교육 기반을 확장하고, 특수외국어 교육의 새로운 모델을 제시했다는 평가를 받고 있다.

또한 교재는 QR코드를 활용한 디지털 학습 시스템을 함께 제공한다. 학습자는 QR코드를 통해 PDF 및 전자책(e-book) 형태의 교재와 MP3 오디오 학습 자료에 자유롭게 접근할 수 있다. 이 같은 개방형 학습 환경은 국내외 학습자의 접근성을 높이고 학습 편의성을 강화할 것으로 기대된다.

이번 교재는 한국외대 튀르키예·아제르바이잔학과 교수진(오종진·이난아·이양희·로브샨 이브라힘오프(Rovshan Ibrahiomov))이 공동 집필했으며, 아제르바이잔 사범대학교 아제르바이잔학과가 감수를 맡아 완성도를 높였다.

라민 하사노프(Ramin Hassanov) 주한 아제르바이잔 대사는 “이번 교재 발간은 한국에서 아제르바이잔어 교육의 새로운 지평을 여는 의미 있는 성과”라며 “집필진과 한국외대의 노력에 깊이 감사드린다”고 밝혔다. 이어 “아제르바이잔 정부에도 관련 내용을 공식 보고하고, 향후 양국 간 교육·문화 협력 확대에 적극 활용할 계획”이라고 말했다. 또한 “에너지 안보가 중요한 현 시점에서 아제르바이잔은 한국의 중요한 전략적 파트너”라며 “이번 교재 발간을 계기로 양국 간 이해와 교류가 더욱 확대되기를 기대한다”고 덧붙였다.

이날 방문에는 오종진 교수를 비롯해 이난아 학과장, 이양희 교수, 로브샨 이브라힘오프(Rovshan Ibrahiomov) 교수가 참석했으며, 아제르바이잔 측에서는 라민 하사노프(Ramin Hassanov) 대사, 에민 테무로프(Emin Temurov) 참사관, 부가르 가파로프(Vugar Gafarov) 서기관이 함께했다.

한편 한국외대 튀르키예·아제르바이잔학과는 이번 교재 발간과 대사관 협의를 계기로 아제르바이잔어 교육 확산은 물론 학술·인적 교류, 공공외교 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 계획이다.