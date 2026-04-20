‘미니총선급’ 재보궐 선거… 민주 “수성 올인” 국힘 “화력 집중”

여야, 의석 전쟁에 셈법 분주

부산 북구갑 한동훈과 3파전 유력

경기 하남갑·평택을도 핵심변수로

수도권 의석 1석 이상 '정치적 의미'

6·3 지방선거와 동시에 치러지는 국회의원 재·보궐선거가 규모가 커지면서 여야의 셈법이 한층 복잡해지고 있다. 선거구가 최대 20곳까지 확대될 가능성이 거론되면서 이번 선거가 지방권력 재편 못지않게 향후 국회 의석 구도와 정국 주도권에 영향을 미칠 수 있는 '미니 총선급' 승부가 될 수 있다는 관측이 나온다.



20일 정치권에 따르면 이번 재보선은 지방선거와 달리 더불어민주당에 상대적으로 부담이 큰 선거로 평가된다. 다수 지역이 민주당 소속 의원들의 광역단체장 출마나 의원직 상실로 발생한 만큼 '지키는 선거' 성격이 강하기 때문이다. 반면 국민의힘은 현역 광역단체장이 많은 만큼 추가로 확보할 수 있는 지역이 제한적인 데다, 열세 지역도 적지 않아 일부 핵심 지역만 확보하더라도 '선방' 평가를 끌어낼 수 있는 구도다.



실제 확정된 지역만 보더라도 인천 계양을, 경기 안산갑·평택을, 충남 아산을, 전북 군산·김제·부안 등은 기존 민주당 소속 의원의 사퇴나 직 상실로 발생한 곳으로, '민주당 수성' 성격이 강한 지역으로 꼽힌다. 여기에 인천 연수갑, 경기 하남갑, 충남 공주·부여·청양, 울산 남구갑, 부산 북구갑 등은 현역 의원들의 단체장 출마 여부에 따라 보궐선거 가능성이 거론되는 지역이다.



반면 국민의힘은 상대적으로 '선택과 집중' 전략을 취할 가능성이 크다. 현역 광역단체장이 적지 않은 데다, 지역별로 유불리가 뚜렷한 만큼 무리하게 전선을 넓히기보다는 상징성이 크거나 승부가 가능한 지역에 화력을 집중하는 방식이다.



특히 전재수 민주당 의원의 지역구인 부산 북구갑은 상징성이 큰 격전지로 부상한 상태다. 국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표의 무소속 출마 가능성이 더해지면서 여야 후보가 맞붙는 '3파전'이 유력하다. 국민의힘은 일단 재보선 무공천 가능성에는 선을 긋고 있다. 장동혁 대표는 이날 "제1야당으로서 보궐선거에 경쟁력 있는 후보를 내서 당선시키도록 하는 것이 당의 기본 책무"라고 거듭 강조했다.



수도권에서는 경기 하남갑과 평택을이 핵심 변수로 꼽힌다. 하남갑은 여야 간 박빙 승부 가능성이 거론되는 대표 지역으로, 결과에 따라 수도권 민심의 흐름을 읽는 바로미터로 해석될 수 있다. 평택을 역시 다자 구도 형성 여부와 야권 또는 보수 진영 내 단일화 가능성에 따라 결과가 크게 달라질 수 있는 지역으로 분류된다. 결국 수도권 재보선은 '단순한 의석 1석' 이상의 정치적 의미를 가질 수 있다.



이에 정치권 일각에서는 이번 선거를 두고 "겉은 지방선거, 속은 재보선"이라는 말도 나온다. 지방권력 재편도 중요하지만, 향후 정국 운영과 입법 지형에 보다 직접적인 영향을 미치는 것은 결국 국회 의석수이기 때문이다. 국민의힘 관계자는 "민주당이 의석 방어에 실패할 경우 정권 초반 국정 동력에 부담이 될 수 있다는 점에서 상대적으로 부담이 클 것"이라며 "국민의힘은 일부 핵심 지역에서 상징적인 승리를 만들어내면 외연 확장에 유리한 계기를 마련할 수 있다"고 말했다.

좋아요 좋아요 0 슬퍼요 슬퍼요 0 화나요 화나요 0 후속기사 원해요 후속기사 원해요 0

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지 기사제보 후원하기