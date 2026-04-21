제주지사 ‘위성곤 vs 문성유’ 압축…민심 흔드는 3대 관전 포인트는

위, 경선과정 불거진 갈등...원팀 통합이 과제

문, 중동발 민생한파 심각...경제전문가 자임

clip20260421075027 0 제9회 6.3전국동시지방선거 제주도지사선거 민주당 위성곤 후보로 결정되면서 제주도지사 선거 대진표는 완성이 되었다./AI이미지생성

6·3 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 제주도지사 선거 대진표가 확정됐다. 더불어민주당 위성곤 후보와 국민의힘 문성유 후보의 양자 대결 구도가 선명해지면서, 제주의 미래 권력을 향한 본선 레이스가 본격적인 막을 올렸다.이번 선거는 단순히 정당 간의 승패를 넘어, 도내 해묵은 갈등 해결과 글로벌 경제 위기 대응이라는 '리더십의 본질'을 묻는 시험대가 될 전망이다. 이번 선거의 승패를 가를 핵심 승부처는 크게 세 가지로 요약된다.◇ '원팀'의 완성인가, '인물론'의 돌파인가위성곤 후보의 최우선 과제는 내부 결속이다. 경선 과정에서 불거진 문대림 후보 측과의 치열한 경쟁 흔적을 지우는 '용광로 선거대책위원회' 구성이 급선무다. 정치권 관계자는 "민주당 지지층이 갈라진 상태로는 본선 승리를 장담할 수 없다. 위 후보가 얼마나 빠르게 원팀을 복원하느냐가 본선 경쟁력의 출발점이라고 분석했다.반면 문성유 후보는 정당 지지율의 벽을 넘어야 하는 과제를 안고 있다. 전통적으로 민주당 강세인 제주 지형에서 문 후보는 정당 색채보다는 경제전문가라는 개인의 서사에 집중하고 있다. 기획재정부 출신의 실무 능력을 강조하며, 중앙 정부와 소통해 제주 경제를 살릴 적임자라는 프레임으로 중도층과 청년층을 공략한다는 전략이다.◇제주 제2공항, '찬반'을 넘어 '관리 능력'으로제주 최대 현안인 제2공항 문제는 이번 선거에서도 가장 뜨거운 감자다. 하지만 과거와 달라진 점이 있다면, 유권자들의 시선이 단순한 찬성 혹은 반대가 아니라 갈등 관리능력으로 이동하고 있다는 점이다.경선에서 승리한 위 후보는 도민 의견 수렴과 절차적 정당성을 강조하며 갈등의 안정적 관리를 내세울것으로 보인다.문 후보는 경제 활력 제고와 추진력을 강조하며 검증과 실행에 무게를 둘 가능성이 크다. 결국 누가 더 도민들의 분열을 막고 합리적인 결론을 도출할 수 있는 신뢰의 리더십을 보여주느냐가 표심을 가를 핵심 잣대가 될 전망이다.◇중동발 민생 한파 "누가 내 지갑을 지킬 것인가"최근 중동사태로 인한 국제유가 상승은 제주 도민들의 삶에 직격탄을 날리고 있다. 섬이라는 지리적 특성상 물류비 상승은 곧 물가 폭등으로 이어지며, 이는 관광객 감소와 소상공인 타격, 농어촌 생산비용 상승이라는 도미노 현상을 불러온다.이번 선거가 외교적 이슈를 넘어 생활 밀착형 선거가 된 이유다. 유권자들은 거창한 구호보다 "당장 오르는 기름값과 장바구니 물가, 줄어드는 관광 수익에 대해 어떤 현실적인 대책을 내놓을 것인가"를 묻고 있다.민주당 관계자는 "이번 선거가 이재명 정부와 연결되며 실용과 민생을 앞세운 민주당을 찍어야 제주의 미래가 안정적으로 발전한다"고 했다. 반면 국민의힘 관계자는 " 제주도 경제가 엉망이다.민주당 싹스리 정치에 무엇이 변했나, 경제전문가인 문 후보가 제주 경제를 활성화 시킬것"이라고 했다.제주 정치지형은 위 후보가 당내 통합을 기반으로 도정의 안정을 꾀할 수 있을지, 아니면 문 후보가 경제 관료의 전문성을 앞세워 정당 지형의 불리함을 뚫어낼 수 있을지 귀추가 주목된다.선거 현장에서 만난 한 도민은 "정당도 중요하지만, 당장 우리가 먹고사는 문제와 갈등을 해결해 줄 사람이 누군지가 더 궁금하다"고 말했다.