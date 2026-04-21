시교육청, 학원·교습소 730곳 특별점검…167곳 무더기 적발

교습비·강사·광고 표시·게시 위반 순
적발된 228건을 세부적으로 보면 교습비 관련 위반 123건 , 강사 관련 위반 32건 , 광고 시 표시·게시 위반 18건, 무단 위치(시설) 변경 17건, 명칭 사용 위반 10건, 거짓·과대광고 및 선행학습 유발광고 2건, 기타(제장부 미비치, 부실 기재 등) 26건 등이다.
교습비 관련 주요 위반 사항은 교습비 변경 미등록 52건, 교습비 등 표시·게시 위반42건, 교습비 등 초과징수10건, 교습비 이외 비용 징수(19건) 등이다. 적발된 228건에 대해서는 교습정지 3건, 벌점 및 시정명령 172건, 행정지도 19건, 과태료 31건 등 행정처분을 했으며 과태료는 3300만원을 부과했다.
시교육청은 이번 점검이 일회성에 그치지 않도록 서울 전역 아파트 엘리베이터 스마트보드 2만7000여개, 110만 세대에 홍보를 추진해 불법 사례를 대대적으로 알릴 방침이다.
김천홍 서울시교육감 권한대행은 "교습비 관련 위법행위에 대해 지속적이고 강도 높은 점검과 엄정한 행정처분을 이어갈 것"이라며 "학원과 교습소의 자발적인 법령 준수 문화를 정착시키고, 교습비 안정화와 사교육비 경감 효과를 높여나가겠다"고 말했다.