‘솔로지옥3’ 윤하정, 10월 결혼 발표

윤하정 0 /윤하정 인스타

연애 리얼리티 프로그램 솔로지옥 3 출연자 윤하정이 오는 10월 결혼한다.윤하정은 최근 자신의 인스타그램을 통해 "지난 3년 가까운 시간 동안 '솔로지옥3'를 통해 많은 사랑과 응원을 받아 정말 행복했다"고 소감을 밝혔다.이어 "오랜 시간 함께해 온 소중한 사람과 오는 10월 평생을 약속하게 됐다"고 적었다.윤하정은 "앞으로의 새로운 시작도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고 많은 축복 부탁드린다"며 "늘 감사한 마음을 잊지 않고 더 좋은 모습으로 보답하며 살아가겠다"고 전했다.