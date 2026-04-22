‘솔로지옥3’ 윤하정, 10월 결혼 발표

윤하정은 최근 자신의 인스타그램을 통해 "지난 3년 가까운 시간 동안 '솔로지옥3'를 통해 많은 사랑과 응원을 받아 정말 행복했다"고 소감을 밝혔다.
이어 "오랜 시간 함께해 온 소중한 사람과 오는 10월 평생을 약속하게 됐다"고 적었다.
윤하정은 "앞으로의 새로운 시작도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고 많은 축복 부탁드린다"며 "늘 감사한 마음을 잊지 않고 더 좋은 모습으로 보답하며 살아가겠다"고 전했다.
트럼프, 이란과 휴전 기한 없이 연장…봉쇄 유지 속 협상 불확실성 확대
[단독] 시중에 성분 모를 화학물질 퍼진다…전자담배 규제 ‘구멍’
[마켓파워]금감원, 이마트 주식교환 또 제동…“이사 충실의무 위반 1호”
[마켓파워] 실탄 두둑한데… 총수 없는 태광, 더딘 신사업에 PBR은 0.3배 갇혀
현대차, 유럽서 60만대 ‘벽’ 넘는다... 핵심병기 ‘아이오닉 3’ 밀라노서 데뷔
주한미군사령관, 사드 잔류 확인·전작권 ‘정치 논리 우선’ 경고…인도태평양사령관 “중국 핵 5년 내 2배”
‘해킹하는 AI’ 공포 엄습…국정원 “게임 체인저 부상”