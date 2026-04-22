닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
유통 유통

“故 의당 김기홍 박사 40주기” 한세예스24그룹, 헌혈 캠페인 전개

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260422010007018

글자크기

닫기

이창연 기자

승인 : 2026. 04. 22. 15:54

故 김기홍 박사 뜻 기려 전사 참여
혈액 수급 안정화·기부 문화 확산
[이미지자료] 한세예스24그룹 계열사 임직원들이 16일 여의도 일신빌딩 인근에 마련된 이동식 헌혈버스에서 헌혈 캠페인에 참여하고 있다.
한세예스24그룹 계열사 임직원들이 지난 16일 여의도 일신빌딩 인근에 마련된 이동식 헌혈버스에서 헌혈 캠페인에 참여하고 있다./한세예스24그룹
한세예스24그룹이 고(故) 의당 김기홍 박사 서거 40주기를 추모하기 위해 전사 차원의 헌혈 캠페인을 진행하며 생명 나눔 활동을 이어가고 있다.

한세예스24그룹은 '생명나눔 사랑의 헌혈 캠페인'을 실시했다고 22일 밝혔다. 이번 캠페인은 그룹 창업주 김동녕 회장의 선친이자 국내 헌혈 운동의 선구자로 평가받는 고(故) 의당 김기홍 박사의 뜻을 기리기 위해 마련됐다.

캠페인은 전 계열사 임직원이 참여하는 릴레이 방식으로 진행된다. 첫 일정은 지난 16일 서울 여의도에서 시작됐으며 '한세예스24홀딩스' '한세실업' '칼라앤터치' '예스24' '동아출판' 등 주요 계열사 임직원들이 자발적으로 참여했다. 다음달 20일과 27일엔 대구 한세모빌리티 사업장에서 캠페인이 이어질 예정이다.

기부 방식도 확대됐다. 임직원들이 기부한 헌혈증은 한국소아암재단에 전달되며 회사는 헌혈증 1장당 1만원을 추가로 적립하는 매칭 그랜트 방식으로 소아암 환우 치료비를 지원할 계획이다.

고(故) 김기홍 박사는 국내 진단검사의학 분야의 기반을 다진 의학자로, 1971년 한국헌혈협회 회장을 맡아 헌혈 예치 제도와 환부 제도 등을 도입하며 당시의 매혈 문화를 개선하는 데 앞장섰다. 한세예스24그룹은 이러한 정신을 계승해 2022년부터 매년 헌혈 캠페인을 이어오고 있다. 지난해엔 헌혈 문화 확산 공로를 인정받아 대한적십자사로부터 '혈액사업유공 표창'을 받았다.

김석환 한세예스24홀딩스 부회장은 "고(故) 의당 김기홍 박사의 노력이 오늘날 소아암 환자를 살리는 희망으로 이어지고 있다"며 "앞으로도 헌혈 문화 정착과 혈액 수급 안정화에 기여할 것"이라고 말했다.
이창연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

이란, 휴전 중에도 “필요시 무력으로 해상봉쇄 해제할 것”

트럼프, 이란과 휴전 기한 없이 연장…봉쇄 유지 속 협상 불확실성 확대

‘솔로지옥3’ 윤하정, 10월 결혼 발표

트럼프, 협상 무산 뒤 이란 휴전 무기한 연장…봉쇄 유지 협상 압박

주한미군사령관, 사드 잔류 확인·전작권 ‘정치 논리 우선’ 경고…인도태평양사령관 “중국 핵 5년 내 2배”

[마켓파워]금감원, 이마트 주식교환 또 제동…“이사 충실의무 위반 1호”

[마켓파워] 실탄 두둑한데… 총수 없는 태광, 더딘 신사업에 PBR은 0.3배 갇혀

지금 뜨는 뉴스

아파트 복도에 ‘개인 헬스장’ 차려…위급시 대피 어떻게?

“재복무 하겠다”…‘무단 이탈’ 송민호, 징역 1년6월 구형

기아, 상품성 강화 ‘2027 K8’ 출시…3679만원부터

AI발 감원 쓰나미…메타, 다음달 전체 인력 10% 줄인다

미슐랭 레스토랑서 파는 韓 전통주, 미국인이 만들었다고?