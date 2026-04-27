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이삭토스트, ‘프렌치 브리오슈’ 출시…세븐틴 민규와 함께한 이벤트 진행

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장안나 기자

승인 : 2026. 04. 27. 09:00

토스트 프랜차이즈 이삭토스트가 신메뉴 ‘프렌치 브리오슈’를 출시하고 브랜드 모델 세븐틴 민규와 함께한 마케팅에 나선다고 27일 밝혔다. 


이번 신메뉴는 ‘달콤한 부드러움을 가득 담은’을 콘셉트로 프렌치 브리오슈 식빵을 기반으로 다양한 재료를 조합해 구성됐다. 


메뉴는 ‘프렌치 브리오슈 스크램블’과 ‘프렌치 브리오슈 스페셜’ 2종이다. 


프렌치 브리오슈 스크램블은 부드러운 스크램블 에그와 딥치즈 소스를 더해 고소한 맛을 강조했으며 프렌치 브리오슈 스페셜은 양배추, 계란, 베이컨에 콘베이컨 소스를 더해 식감과 풍미를 살렸다. 익숙한 재료를 활용해 부담 없이 즐길 수 있으면서도 한 끼 식사로 적합한 구성을 갖췄다는 설명이다.


이삭토스트는 신메뉴 출시와 함께 브랜드 모델인 민규를 활용한 프로모션도 진행한다. 민규가 추천한 메뉴로 구성된 ‘민규PICK 세트’를 구매할 경우 ‘민규 프레임 포토’를 증정하는 이벤트로, 4월 27일부터 이틀간 이삭토스트 앱을 통해 운영된다. 이외에도 모델과 연계한 다양한 이벤트를 순차적으로 선보일 계획이다.


이삭토스트 관계자는 “이번 신메뉴는 부드러운 식감과 친근한 재료 조합을 바탕으로 완성도를 높인 것이 특징”이라며 “앞으로도 브랜드 모델과 함께하는 다양한 활동을 통해 고객 접점을 확대해 나갈 것”이라고 말했다. 

장안나 기자

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