與 인천권 ‘교통정리’… 연수갑 송영길·계양을 김남준

김용 공천 여부는 신중모드
|더불어민주당 강준현 수석대변인이 23일 국회에서 전략공천관리위원회 회의 결과를 발표하고 있다. /연합
민주당 전략공천관리위원회 소속 강준현·조승래 위원은 이날 국회에서 브리핑을 열고 이 같은 내용의 9차 회의 의결 사항을 발표했다.
강 위원은 송 전 대표 공천에 대해 "인천 연수갑은 반드시 사수해야 할 핵심 전략지역"이라며 "5선 의원과 당대표를 지낸 소중한 자산인 송 전 대표의 중량감을 고려해 전략적으로 배치했다"고 설명했다. 이 대통령의 기존 지역구였던 계양을에 낙점된 김 전 대변인에 대해서는 "대통령의 국정철학을 깊이 이해하고, 높은 지역 이해도와 소통 능력을 증명한 최적의 인재"라고 평가했다.
이날 발표로 24일 예정된 정청래 대표의 인천 현장 최고위원회의에 앞서 인천권 교통정리는 선제적으로 마무리됐다. 반면 연수갑 출마를 희망했던 박남춘 전 인천시장은 컷오프됐다. 조 위원은 "박 전 시장은 아까운 인재지만, 인천 판세를 고려할 때 송 전 대표가 더 적절하다고 판단했다"고 말했다.
관심사였던 경기 지역 격전지 발표는 미뤄졌다. 조 위원은 "순차적으로 진행해 5월 첫 주까지는 마칠 예정"이라며 "거의 매일 회의를 열고 후보 지역을 압축하고 있다"고 했다. 김 전 부원장은 이날 오전 라디오에 출연해 안산갑 경쟁자인 김남국 당 대변인과 각을 세웠던 발언을 사과하며 몸을 낮추는 한편, "저의 출마를 공개 지지하는 분이 23명에 달한다"고 했다. 국회 앞에서는 지지자들의 출마 촉구 회견도 이어졌다.
반면 당 지도부는 사법 리스크를 안고 있는 인사의 공천이 수도권 중도층 이탈로 이어질까 우려하며 신중한 기류다. 정 대표는 이날 오전 "이럴 때일수록 더 낮고 겸손한 자세를 가져야 한다"고 강조했고, 친명 핵심인 김영진 의원도 라디오에서 김 전 부원장을 겨냥해 "전투에서 이기면서 전쟁에서 지는 선택은 조심해야 한다"고 했다.
한편 민주당은 중도층 표심을 겨냥한 외연 확장을 위해 하남갑에 이광재 전 강원지사, 평택을에 김용남 전 의원을 투입하는 카드가 거론된다. 아울러 당 안팎에서는 김 전 부원장을 이 전 지사의 원 지역구인 성남 분당갑 지역위원장으로 이동시키는 방안도 언급된다.