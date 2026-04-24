GS칼텍스, 정유사 최초로 ‘네이버플러스 멤버십’ 제휴사 합류

리터당 Npay 100원 적립…최대 5000원

GS칼텍스·네이버, 협력 방안 모색 계속

clip20260424083916 0 GS칼텍스가 네이버플러스 멤버십 제휴사로 합류했다. /GS칼텍스

GS칼텍스가 국내 정유사 최초로 '네이버플러스 멤버십' 제휴사로 합류한다. 최근 국제 유가 상승으로 커진 고객들의 주유비 부담을 덜기 위해서다.24일 GS칼텍스는 네이버플러스 멤버십 이용 고객은 전국 GS칼텍스 주유소에서 네이버페이(Npay)로 결제 시 리터당 Npay 포인트 100원을 적립받을 수 있다고 밝혔다. 이를 통해 월 최대 5000원까지 Npay 포인트를 적립 받을 수 있다. 최근 고유가로 주유비 부담을 실질적으로 낮추기 위한 조치라는 게 회사 관계자 설명이다.특히 일회성 이벤트 할인이 아닌 반복적으로 체감할 수 있는 상시 혜택 구조를 마련했다는 점에서 의미가 크다고 봤다. 회사는 국내 대표 멤버십인 네이버플러스 멤버십과 주유 결제 앱 중 최다 고객을 보유한 GS칼텍스 에너지플러스 앱의 고객 기반이 결합되면서, 차별화된 혜택은 물론 편리한 서비스를 제공할 수 있을 것으로 판단했다.회사는 신규 고객 유입 확대는 물론, 기존 고객의 이용 편의성과 혜택 만족도를 동시에 높여 나갈 계획이다. 또한 이번 제휴를 시작으로 양사 협력 아래 고객 편의성을 높일 수 있는 방안을 지속해서 검토할 예정이다.김창수 GS칼텍스 Mobility&Marketing본부 부사장은 "최근 고유가와 물가 상승으로 고객들의 부담이 커지는 상황에서 보다 실질적인 혜택을 제공하고자 이번 제휴를 마련했다"며 "고객이 일상에서 체감할 수 있는 혜택을 지속 확대하고, 보다 편리한 디지털 주유 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.