닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 대기업

‘70년 공채’에 청년 인재 몰렸다…반도체 호황 속 ‘삼성고시’ 열기

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260426010008138

글자크기

닫기

안소연 기자

승인 : 2026. 04. 26. 16:57

주말 이틀간 18개 관계사 GSAT 실시
반도체·AI·바이오 인재 확보 이어가
clip20260426165518
일명 '삼성 고시'라 불리는 일종의 채용 필기시험, 삼성 직무적성검사(GSAT)가 주말간 뜨거운 관심 속에 실시됐다. 삼성전자 노조가 평택 사업장에서 성과급을 더 달라며 벌인 대규모 집회가 끝난지 이틀만의 일이다. 정확한 응시자 수는 공개되지 않았지만 성과급과는 별개로 반도체 슈퍼사이클로 글로벌 톱 수준의 영업이익을 실현하는 1등 기업에 대한 선호도가 컸다는 분석이다.

70년간 유지해 온 국내 최초이자 4대그룹 유일 공채이기도 하다. 이재용 삼성전자 회장도 올 초 청와대에서 "올해 조금 더 채용할 수 있는 여력이 생겼다"고 언급한 데 대해 약속을 지켰다는 얘기도 나온다. 삼성은 긴 시간 각종 설문서 국내서 가장 일하고 싶은 기업 1위 자리를 이어가고 있다.

26일 삼성은 25일부터 이틀 간 입사 지원자를 대상으로 GSAT를 실시했다고 밝혔다. 삼성은 코로나 팬데믹을 계기로 2020년부터 GSAT를 온라인으로 실시하고 있으며, 지원자들은 독립된 장소에서 PC를 이용해 응시할 수 있다. 원활한 진행을 위해 시험 일주일 전 예비소집을 실시해 모든 응시자의 네트워크 및 PC 환경을 점검했다.

삼성직무적성검사를 실시한 관계사는 삼성전자·삼성디스플레이·삼성전기·삼성SDI·삼성SDS 등 18곳이다. 소프트웨어 개발 직군과 디자인 직군은 GSAT 대신 각각 소프트웨어 역량테스트, 디자인 포트폴리오 심사를 거쳐 선발한다.

삼성은 지난 3월 지원서 접수를 시작으로 상반기 공채 절차를 진행하고 있으며 5월 면접과 이후 건강검진을 거쳐 신입사원을 최종 선발할 예정이다.

삼성은 1957년 국내 최초로 신입사원 공채를 도입해 70년간 공채 제도를 유지해 왔으며 이는 국내 기업 중 최장 기록이다. 경기가 좋을 때나, 안 좋을 때나 인재 발굴에 전사적 역량을 투입한 셈이다.

한국경제인협회가 지난해 12월 발표한 '2025 대학생 취업인식도 조사'에 따르면 대학생들은 '경력직 선호 등에 따른 신입 채용 기회 감소'를 취업 준비 과정의 가장 큰 어려움으로 꼽았다. 삼성은 매년 상·하반기 정기적으로 공채를 진행하면서 예측 가능한 취업 기회를 제공하고 있다. 이는 이재용 회장 뜻에 따라 4대 그룹 중에서는 유일하게 공채 제도를 유지하고 있는 것이기도 하다.

이 회장은 지난해 대통령 경제단체 및 기업인 간담회에서도 "대미 투자와 별개로 국내에서도 지속적으로 양질의 일자리를 창출하고 고부가가치 산업을 육성할 수 있도록 관련 투자를 지속할 것"이라고 밝히고, 2022년 10월 회장 취임 후 소회를 밝히는 자리에서는 "세상을 바꿀 수 있는 인재를 모셔오고 양성해야 한다"고 말하는 등 공개석상에서 꾸준히 일자리를 강조하고 있다.

반도체 산업이 향후 계속 유망할 것으로 보이는 만큼 삼성도 반도체를 중심으로 바이오 산업과 인공지능(AI) 분야에서 채용을 이어갈 계획이다.

GSAT는 1995년 채용 과정에 처음 도입됐다. 이건희 선대회장이 당시 "객관적이고 공정한 세계 최고 수준의 채용 도구를 만들어보라"고 지시해 탄생한 제도다. 삼성이 관련 제도를 도입한 후 두산과 현대차, LG 등 주요 기업들도 자체 인적성검사 도구를 개발한 바 있다.
안소연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프 참석 백악관출입기자단 만찬장서 총격…보안선 돌파 시도·정치폭력 리스크 부각

학교밖청소년 은둔·자살 시도 줄어…심리·정서 불안은 여전

트럼프 “이란, 제안 부족·시간 낭비” 협상 취소…미·이란 교착 심화

‘고유가 지원금’ 내일부터 1차 지급…‘최대 60만원’ 지원

트럼프 참석 WHCA 만찬장서 ‘총격 추정’ 폭음…긴급 피신 소동

트럼프 참석 백악관기자단 만찬서 총성…용의자 체포·만찬 취소

WSJ 분석, 극자외선 노광장비 세계 유일 공급사 ASML의 생산 계획과 변수

지금 뜨는 뉴스

“역시 베스트셀링카”…쏘렌토, 디자인·공간·연비 다 잡았다

“잠 못자 판단력 저하” 철도 관제사 호소…3조 2교대 잔혹사

“나는 얼마나 받을까” 고유가 피해지원금 27일부터 접수

아파트 복도에 ‘개인 헬스장’ 차려…위급시 대피 어떻게?

“재복무 하겠다”…‘무단 이탈’ 송민호, 징역 1년6월 구형