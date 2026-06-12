‘빚투’에 신용대출 조이는 은행권…한도 줄이고 접수창구 축소

기타대출 한 달 새 5조3000억원 급증

미사용 마이너스통장 감액 기준도 강화

당국 비상관리 속 추가 조치 가능성도

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증시 활황으로 '빚투'가 급증하면서 은행권이 신용대출 조이기에 나섰다. 한도와 접수 채널, 금리 혜택 조정을 통해 신용대출 문턱을 잇달아 높이고 있다. 신용대출 중심으로 가계대출이 늘어나면서 금융당국이 은행권에 자율관리 조치를 주문한 데 따른 것이다. 금융당국이 비상관리체계를 가동하는 만큼 신용대출 관리 기조는 당분간 이어질 전망이다.12일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행을 중심으로 신용대출 관리 조치가 확산하고 있다. 마이너스통장 한도 감액과 비대면 접수 제한, 우대금리 축소 등을 통해 대출 유입 속도를 조절하는 방식이다. 은행권은 신용대출 수요가 몰릴 수 있는 창구를 좁히고 대출 여력을 낮춰 증가세를 관리하겠다는 방침이다.우선 신용대출 한도 상단이 낮아지고 있다. KB국민은행은 오는 16일부터 일반신용대출 최대한도를 1억원으로 운영하고, 마이너스통장 최대한도는 5000만원으로 제한한다. 하나은행도 이날부터 신용대출 신규 신청 시 차주의 연소득과 관계없이 개인이 받을 수 있는 최대한도를 1억원으로 제한했다.미사용 한도 관리도 강화된다. 신한은행은 오는 15일부터 약정금액이 3000만원을 초과하는 한도대출 가운데 한도사용률이 10% 미만인 계좌를 대상으로 만기 연기 시 최대 20%까지 한도를 줄인다. 하나은행도 만기 연장 시 한도를 사용하지 않은 계좌에 대해 기존 감액 기준을 보다 엄격히 적용하기로 했다. 그동안 상품 특성에 따라 일부 예외가 허용됐지만 앞으로는 규정에 따른 한도 감액 조치를 이행한다는 방침이다.비대면·플랫폼 창구도 좁아진다. 신한은행은 오는 15일부터 대면·비대면 신용대출 합산 일별 접수량이 내부 관리 기준을 넘으면 비대면 신용대출 신청을 한시적으로 제한한다. 제한 대상은 비대면 신용대출 상품으로, 서민금융대출과 상생대환대출 등 금융취약계층 지원 상품은 제외된다. 우리은행도 이날부터 토스·카카오페이 등 대출비교 플랫폼을 통한 비대면 가계신용대출 대환대출 접수를 한시적으로 중단했다.금리 혜택도 줄어든다. NH농협은행은 오는 15일부터 신용대출 우대금리를 0.1%포인트가량 축소하기로 했다. 우대금리 축소는 대출금리 하단을 높이는 효과가 있다.은행권의 신용대출 관리 조치는 금융당국의 가계부채 점검 강화와 맞물려 속도가 붙고 있다. 금융감독원에 따르면 지난달 금융권 가계대출은 9조3000억원 늘어 전월 증가폭인 3조5000억원을 크게 웃돌았다. 주택담보대출 증가폭은 둔화됐지만 기타대출은 전월 2조원 감소에서 지난달 5조3000억원 증가로 돌아섰다. 특히 신용대출은 전월 9000억원 감소에서 지난달 3조4000억원 증가로 급반전했다.당국은 최근 증시 활황에 따른 주식 투자 수요가 마이너스통장 등 한도대출 증가로 이어지며 가계대출 증가세를 키운 것으로 보고 있다. 이에 금융위원회는 가계부채 증가세가 안정될 때까지 비상관리체계를 가동하고 관리계획 이행 상황을 매주 점검하기로 했다. 점검 대상에는 5대 은행과 관리목표 미준수 금융회사 등이 포함된다.금융권 관계자는 "당국이 가계부채 증가세를 주간 단위로 점검하겠다고 밝힌 만큼 은행권도 선제 관리에 나설 수밖에 없는 상황"이라며 "취약계층 지원은 유지하되 투자성 자금 수요가 몰릴 수 있는 상품과 채널을 중심으로 추가 조정이 이뤄질 수 있다"고 말했다.