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[포토] 조국혁신당 중앙선대위 출범 기자회견 갖는 이해민 총괄본부장

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https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260426010008164

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이병화 기자

승인 : 2026. 04. 26. 14:53

이해민 조국혁신당 총괄본부장이 26일 국회에서 중앙선대위 기자간담회를 열고 "중앙선대위 이름은 파란바람개비를 줄인 파란개비 선대위"라고 밝히고 있다.
이병화 기자

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