[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 22일

쥐띠

36년 건강 검진을 받으니 마음이 편하다. 48년 힘들었던 순간들을 무사히 넘기는 날이다.

60년 금전 운이 저녁쯤 좋아진다.

72년 돈을 빌려주면 돌려받기 힘든 운이다. 84년 계약이 성사되긴 아직 이르다.

96년 운이 좋아 기분이 나아진다.