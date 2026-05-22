[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 22일

쥐띠
36년 건강 검진을 받으니 마음이 편하다. 48년 힘들었던 순간들을 무사히 넘기는 날이다.
60년 금전 운이 저녁쯤 좋아진다.
72년 돈을 빌려주면 돌려받기 힘든 운이다. 84년 계약이 성사되긴 아직 이르다.
96년 운이 좋아 기분이 나아진다.
소띠
37년 몸과 마음이 모두 호전된다.
49년 걱정 가득했던 마음이 편안해진다.
61년 미루지 말고 바로 추진해야 한다. 73년 구설수가 사라지고 기쁨이 가득하다. 85년 귀인을 만나니 횡재수다.
97년 행사 준비로 한층 바빠진다.
범띠
38년 운이 좋아지니 매매가 성사된다.
50년 어디선가 작은 불빛이 찾아온다.
62년 어두웠던 얼굴에 먹구름이 걷힌다.
74년 뜻대로 되는 일이 별로 없다.
86년 마음이 한결 편안해지는 날이다.
98년 기쁨이 가득 넘치는 날이다.
토끼띠
39년 근심이 오후쯤 사라진다.
51년 바라던 일이 성사된다.
63년 원하던 소식을 오후쯤 듣는다.
74년 바라는 것을 정오쯤 얻는다.
87년 길 가던 중 우연히 반가운 지인을 만난다.
99년 이익을 얻고 행복 가득한 하루를 보낸다.
용띠
40년 소송을 원만히 해결하는 날이다. 52년 답답했던 마음이 드디어 안정을 찾는다.
64년 장기적인 계획이 절실히 필요하다.
76년 명분 없는 싸움은 이길 수 없다.
88년 소지품 관리에 신경 쓴다.
00년 물건분실을 주의해야 한다.
뱀띠
41년 건강 관리에 더 신경 쓴다. 53년 남에게 간섭하지 말고 내 몸을 잘 챙겨야 한다.
65년 원하던 일이 이뤄진다.
77년 서두르면 일이 더 꼬인다.
89년 비로소 소원을 성취하는 날이다.
01년 근심이 쌓이는 날이니 자중해야 한다.
말띠
42년 원하는 것을 어렵지 않게 얻는다. 54년 지인의 도움으로 문서 운과 금전 운이 풀린다.
66년 문서 운과 대출 운이 안 좋다.
78년 금전 운이 활발하다.
90년 운이 좋으니 일이 순조롭게 풀린다.
02년 기다리면 근심이 사라진다.
양띠
43년 여유가 많아지는 날이다.
55년 몸살감기가 오후부터 낫는다.
67년 차량 점검이 부실하니 걱정스럽다.
79년 원하는 길로 가니 불평이 없다.
91년 얻기 힘든 것을 얻는 운이다.
03년 생각이 실천으로 이어지기 힘든 날이다.
원숭이띠
32년 건강 운이 서서히 좋아지는 시기이다.
44년 여행계획이 잠시 미뤄진다.
56년 소원을 성취하니 기쁘다.
68년 매사 꼼꼼하게 확인해야 한다.
80년 마음이 편해져야 게획 실천도 할 수 있다.
92년 일 처리가 늦어지는 날이다.
닭띠
33년 남의 일에 간섭하는 것은 금물이다.
45년 푹 자고 일어나니 운기가 한결 나아진다.
57년 새로 장만한 물건을 소중히 다뤄야 한다.
69년 일이 순조롭게 풀려나간다.
81년 마음 맞는 사람을 소개받는다.
93년 걱정했던 일들이 잘 해결된다.
개띠
34년 사방을 잘 살피며 움직여야 한다.
46년 주변에 나약함을 보이면 안 된다.
58년 모임 참석을 줄이는 게 이롭다.
70년 일이 잘 풀리니 진수성찬을 먹는다.
82년 행사가 이뤄지는 날이다.
94년 좋은 기회가 오니 꽉 잡아야 한다.
돼지띠
35년 비탈길과 계단을 조심해야 한다.
47년 소원을 성취하는 날이다.
59년 금전 운이 지나쳐가니 신경 쓴다.
71년 정신적으로 힘든 날이다.
83년 일을 확장하면 오히려 손해 본다.
95년 속임수에 빠지지 않도록 신경 써야 한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장