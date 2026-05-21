행안부, 스타벅스 불매 선언…“많은 기관·국민 함께 공감해 주시길”

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윤호중 행정안전부 장관이 5·18민주화운동 기념일을 '탱크데이(Tank Day)'로 표현해 물의를 빚은 스타벅스에 대해 사실상 기관 차원의 불매운동을 선언하면서, 공직 사회 전반으로 이 같은 움직임이 확산할지 이목이 쏠리고 있다.

윤 장관은 21일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "스타벅스 코리아의 반역사적 행태에 대해 깊은 유감을 표한다"며 강하게 비판했다. 이어 "행정안전부를 비롯한 정부 기관들은 그동안 각종 설문조사, 공모전, 국민참여 이벤트 등에 커피 교환권 등 모바일 상품권을 활용해왔다"면서 "이번 사안을 계기로 행안부는 민주주의의 역사와 가치를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 활용한 기업의 상품은 제공하지 않겠다"고 밝혔다. 사실상 스타벅스 모바일 상품권 등을 정부 이벤트 경품 등에서 배제하겠다는 공식 선언이다. 아울러 윤 장관은 "이번 행정안전부의 조치에 많은 기관과 국민 여러분이 함께 공감해주길 바란다"며 타 기관과 국민들의 동참을 촉구했다.

앞서 스타벅스의 '탱크데이' 논란이 불거진 이후 5·18민주화운동의 성지인 광주 지역을 중심으로는 이미 불매운동이 빠르게 확산해왔다. 아직 다른 중앙부처나 지자체에서 광주시처럼 조직적인 불매 움직임을 공식화한 것은 아니지만, 관가 내부에서는 스타벅스의 행태를 두고 격앙된 분위기가 곳곳에서 감지되고 있다.

익명을 요구한 한 중앙부처 공무원은 "내부적으로 분노하는 공무원과 국민들이 많다"며 "선을 넘었고 시대정신에 역행했다는 지적에 적극 공감하는 분위기"라고 전했다. 특히 정부 부처 중 공직 사회 문화와 복무를 담당하는 행안부가 사실상 스타벅스 불매를 공식화한 만큼, 공무원 사회 전반에 미치는 파급효과가 상당할 것이라는 관측이 지배적이다.

또 다른 중앙부처 고위 관계자는 "부처 차원의 공식적인 불매 방침을 하달하지 않더라도, 앞으로 실무 상품권 관련 행사를 기획할 때 스타벅스 제품을 선택하기는 사실상 어려울 것"이라며 "국민적 공분이 큰 상황에서 항의나 민원이 이어질 수 있다는 점을 의식할 수밖에 없다"고 귀닏했다.

일각에서는 당장 서울 광화문 정부서울청사 등 관공서 주변 스타벅스 매장들의 매출 타격이 불가피할 것이라는 전망도 나온다. 정부청사에 근무하는 공무원들의 발길이 줄어들 경우 직접적인 손실로 이어질 수 있다는 분석이다.

행안부의 한 고위 관계자는 "내부적으로 구체적인 강제 지시가 내려온 것은 아니다"라면서도 "스타벅스 상품을 배제하는 쪽으로 자연스럽게 방향이 잡힐 것으로 보이며, 다른 중앙부처와 지방정부 역시 이 같은 움직임에 동참할 것으로 기대한다"고 말했다.