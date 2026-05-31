[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 31일

쥐띠
36년 걱정과 근심이 사라지는 날이다.
48년 친인척과 한자리에서 즐겁게 지낸다. 60년 마음이 풍요로워진다.
72년 걱정했던 일이 막힘없이 진행된다.
84년 집안의 운이 더욱 풍요로워진다.
96년 막혔던 금전 운이 다시 풀린다.
소띠
37년 귀인이 오후쯤 찾아온다.
49년 명의를 만나니 얼굴 밝아진다.
61년 괴롭혔던 나쁜 기운 들이 모두 사라진다.
73년 필요했던 자금이 마련된다.
85년 지연되던 일이 순조롭게 진행된다.
97년 지인에게 도움을 청하면 쉽게 성사된다.
범띠
38년 건강이 좋아져 근심이 사라진다.
50년 친인척과 즐거운 시간을 보낸다.
62년 금전 운이 좋아지니 얼굴도 밝아진다. 74년 즐겁고 건강한 하루를 보낸다.
86년 불길함도 대길함으로 바뀐다.
98년 막혔던 운이 열리는 날이다.
토끼띠
39년 반가운 명의를 만나게 된다.
51년 컨디션이 조금씩 좋아지니 기분이 좋다. 63년 근심이 사라지고 즐거움으로 가득하다.
75년 고비를 잘 넘기니 기쁨이 찾아온다.
87년 문서로 목돈을 얻게 된다.
99년 도움이 되는 운이 다시 움직인다.
용띠
40년 걱정 끝에 호전되는 시기다.
52년 어려움이 생겨도 오후쯤은 해결된다.
64년 도움을 주는 지인들이 다가온다.
76년 폭넓은 신뢰를 쌓게 된다.
88년 축하와 환영을 받으니 기쁘다.
00년 다투는 일이 없게 되니 마음 한결 편안해진다.
뱀띠
41년 마음이 심란해지는 날이다.
53년 근심들이 차츰 없어진다.
65년 가족들과 모여 즐겁게 지낸다.
77년 마음속 근심이 없어지니 풍요롭다.
89년 바라던 일이 막힘없이 진행된다.
01년 금전 운이 풀리지 않으니 절약해야 한다.
말띠
42년 급하다고 서두르면 안 된다.
54년 빌려준 돈을 갚아 나가니 운수대통한다.
66년 가는 곳마다 운이 안 따라주는 날이다.
78년 마음속 의지가 강해진다.
90년 주위의 관심을 받는 대상이 된다.
02년 재주가 크게 돋보인다.
양띠
43년 도움이 안 되던 일이 성사되려고 한다.
55년 힘든 날이지만 뜻한 바를 이룬다.
67년 쓸데없는 언행을 삼간다.
79년 리더십과 통솔력이 뛰어나다.
91년 바라던 운이 풀리니 소원대로 뜻을 이룬다.
03년 새로운 사람을 소개받는다.
원숭이띠
32년 복잡한 일로 인해 고민이 생긴다.
44년 재물 운이 조금씩 좋아진다.
56년 지덕을 겸비해 뜻한 바를 이룬다.
68년 기다리는 소식이 아직 들리지 않는다.
80년 밝은 소식이 들려오는 날이다.
92년 소원대로 일이 잘 풀리지 않는다.
닭띠
33년 금전 소식이 들려온다.
45년 결정은 단호하게 내려야 한다.
57년 몸과 마음에 행운이 가득한 날이다.
69년 짜증을 자주 내니 재물을 잃는 운수가 찾아온다.
81년 뜻대로 만사가 형통하게 풀린다.
93년 신중히 대처해야 한다.
개띠
34년 매매나 계약이 성사되는 운수다.
46년 진지하게 생각하고 행동한다.
58년 귀인이 찾아오니 기쁜 날이다.
70년 여유 있게 지내는 하루다.
82년 일이 안 풀리니 마음을 비우는 것이 좋다.
94년 기분 좋은 일들이 생겨나는 날이다.
돼지띠
35년 자금 문제가 해결되는 날이다.
47년 작은 소망들이 이루어진다.
59년 입찰 문제로 인해 고민이 생긴다.
71년 생활이 갈수록 윤택해진다.
83년 막혔던 일들이 해결되는 하루다.
95년 마음속의 근심 걱정이 서서히 사라진다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장