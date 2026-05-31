[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 31일

범띠

38년 건강이 좋아져 근심이 사라진다.

50년 친인척과 즐거운 시간을 보낸다.

62년 금전 운이 좋아지니 얼굴도 밝아진다. 74년 즐겁고 건강한 하루를 보낸다.

86년 불길함도 대길함으로 바뀐다.

98년 막혔던 운이 열리는 날이다.