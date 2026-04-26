국힘 ‘이진숙 용단’에 대구 원팀 결실

당 안팎선 '대구 달성 보선 출마' 시각
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26일 정치권에 따르면 이 전 위원장은 전날 기자회견을 열고 "저는 대구시장 예비후보라는 자리를 내려놓는다"며 불출마를 선언했다. 그는 "대구까지 좌파에게 넘어가면 대한민국이 어떻게 될 것인가라는 우려가 저의 발목을 잡았다"고 밝혔다. 보수의 핵심 지지 기반인 대구에서 분열을 막고 지지층 결집을 택한 메시지로 풀이된다.
이번 결정은 공관위의 컷오프 결정 이후 증폭됐던 갈등을 이 전 위원장이 스스로 매듭지었다는 점에서 의미가 크다. 당내에서는 이 전 위원장이 무소속 출마를 강행할 경우 대구시장 선거는 물론 전체 지방선거 판세에도 부담으로 작용할 수 있다는 우려가 제기돼 왔다. 국민의힘의 '필승 지역'으로 꼽히는 대구에서 변수가 커질 수 있다는 점에서 당내 긴장감도 높아진 상황이었다.
여기에 더불어민주당이 국무총리를 지낸 김부겸 후보를 앞세워 대구 공략에 나서면서 국민의힘의 위기감은 한층 커졌다. 당 지도부가 직접 이 전 위원장을 찾아 무소속 출마 만류에 나선 것도 이 같은 흐름과 무관치 않다는 해석이다.
결국 이 전 위원장이 불출마를 택하고 이날 추경호 의원이 국민의힘 대구시장 후보로 확정되면서 공천을 둘러싼 내홍은 빠르게 수습되는 분위기다. 당 안팎에서는 안도감과 함께 본선 승리를 위한 원팀 재정비 흐름도 뚜렷해지고 있다.
장동혁 대표는 페이스북을 통해 "이 전 위원장의 큰 결단에 감사하다"며 "우리 당의 훌륭한 정치적 자산으로 국민의힘과 함께 대구를 지켜달라"고 밝혔다. 추 후보도 "이 전 위원장의 결단으로 대구는 하나가 됐다"며 "압도적 승리와 보수의 당당한 재건으로 답하겠다"고 했다.
정치권의 관심은 이제 이 전 위원장의 다음 행보로 옮겨가고 있다. 당 안팎에서는 이번 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재·보궐선거 출마 가능성이 거론된다. 특히 추 후보의 지역구인 대구 달성군 출마 시나리오에 무게가 실리는 분위기다. 당내에서 이 전 위원장의 중앙정치 역할을 요구하는 목소리가 이어지는 만큼, 조만간 구체적인 입장이 나올 가능성도 있다. 이 전 위원장은 향후 거취와 관련해 "대구를 자유민주주의 최후의 보루로 지키겠다는 마음밖에 없다"고 말했다.
한편 대구시장 공천이 마무리되면서 국민의힘 광역자치단체장 공천도 막바지에 접어들었다. 현재 남은 지역은 경기와 충북 두 곳이다. 충북도지사 후보는 27일 확정되며, 경기도지사 후보는 다음 달 2일 선출될 예정이다.