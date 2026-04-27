“1500억 금괴, 놓지 못한 욕망”…‘골드랜드’가 그린 인간의 선택

박보영·이현욱·문정희·이광수 등 욕망·관계 균열 그려

박보영, 사랑스런 이미지 깨고 범죄 장르 첫 도전

포즈 취하는 이현욱-박보영 0 '골드랜드'에 출연하는 이현욱(왼쪽)·박보영/연합뉴스

포즈 취하는 '골드랜드' 배우들 0 디즈니+'골드랜드'에 출연하는 배우들/연합뉴스

1500억 금괴를 손에 쥔 한 여성이 그것을 끝내 놓지 못하는 과정을 그린 '골드랜드'가 공개를 앞두고 있다. 박보영, 이현욱, 문정희, 이광수 등이 출연한 이 작품은 욕망이 인간을 어떻게 잠식해 가는지를 정면으로 들여다본 스릴러다.디즈니+ 오리지널 시리즈 '골드랜드' 제작발표회가 27일 오전 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 열렸다. 이날 행사에는 박보영, 김성철, 이현욱, 김희원, 문정희, 이광수와 김성훈 감독이 참석해 작품에 대한 이야기를 전했다.'골드랜드'는 밀수 조직의 금괴를 손에 넣은 희주가 이를 독차지하기 위해 벌이는 사투를 그린다. 김 감독은 "사람의 마음은 하나가 아니라 여러 층위로 존재한다는 생각에서 출발했다"며 "그중 가장 강력한 욕망이 다른 감정을 이겨나가는 과정을 그리고 싶었다"고 설명했다.이어 "희주라는 인물이 가장 떠나고 싶은 땅에서 금 때문에 묶이게 되는 설정을 위해 이동하기 어려운 무게와 그만한 가치를 동시에 고려했다"고 덧붙였다.박보영은 이번 작품을 통해 첫 범죄 장르에 도전했다. 그는 "장르적으로 새로운 시도를 해보고 싶었다"며 "돌려줄 것 같은 이미지의 인물이 그렇지 않은 선택을 할 때 느껴지는 감정을 표현해보고 싶었다"고 밝혔다. 희주라는 캐릭터를 위해 촬영 내내 체중 감량을 유지했고 메이크업도 최소화하며 캐릭터를 덜어내는 방향으로 접근했다.이에 김 감독은 "배우의 기존 이미지를 완전히 지우고 새로운 얼굴을 보여줬다"고 평가했다.인물 간 관계는 극의 긴장을 확장하는 핵심 요소다. 이현욱은 희주의 연인인 도경 역으로 사랑과 욕망 사이에서 흔들리는 인물을 그린다. 그는 "현실적인 반응을 찾기 위해 감독과 많은 대화를 나눴다"고 말했다.문정희가 연기한 선옥은 또 다른 축을 이룬다. 그는 "이기적이면서도 욕망을 좇다 닳아버린 인물"이라며 "희주의 또 다른 가능성, 혹은 미래가 될 수 있는 존재"라고 설명했다. 이어 "촬영 당시 개인적으로 힘든 시기를 지나고 있었는데 캐릭터와 닮아 있는 부분이 있었다"고 밝혔다.이광수는 극 중 악역 박 이사로 등장해 긴장을 더한다. 그는 "시나리오에 과거가 드러나지 않아 외형으로 삶의 흔적을 표현하고 싶었다"며 흉터와 액세서리 등의 디테일을 직접 제안했다고 말했다.김 감독은 배우들의 변화를 작품의 핵심으로 짚었다. 그는 "6개월이 넘는 촬영을 함께했지만 지금 이 자리에서 보면 전혀 다른 사람처럼 느껴진다"며 "배우들이 만들어낸 감정의 변화와 서스펜스 자체가 이 작품의 가장 큰 힘"이라고 강조했다.문정희 역시 "장르적 긴장감 속에서도 드라마적 온기가 살아 있는 작품"이라고 덧붙였다.한편 '골드랜드'는 오는 29일 디즈니+를 통해 글로벌 최초 공개된다.