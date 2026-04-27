LG화학, Chinaplas 2026서 수상…국내 참가 기업 중 유일

스페셜티 PVC 소재 HRTP로 수상

친환경 패키징 소재 유니커블도

"범용 제품 중심서 고부가 소재로"

[참고사진] LG화학이 차이나플라스 2026에서 주최측 관계자로부터 Excellence Award를 수상하고 있는 모습 0 LG화학이 차이나플라스 2026에서 주최측 관계자로부터 Excellence Award를 수상하고 있는 모습. /LG화학

LG화학이 글로벌 플라스틱·고무 전시회 Chinaplas 2026에서 스페셜티 PVC(폴리염화비닐) 소재 'HRTP'로 수상했다. 국내 참가 기업 중 유일한 수상이다. 또한 회사는 친횐경 패키징 소재인 유니커블(UNIQABLE)로도 상을 받아 기술 경쟁력을 입증했다.27일 LG화학은 이번 전시회에서 'Top 10 Technology' Excellence Award에 선정됐다고 밝혔다. 회사는 범용 제품을 넘어 고부가·고기능 소재 중심으로 사업 체질 전환을 추진해 온 전략이 실질적인 기술 성과로 이어지고 있음을 보여주는 사례라고 설명했다.특히 HRTP는 지난해 Chinaplas 2025에서 'Innovation of the Year'에 선정된 만큼 2년 연속 글로벌 전시회에서 기술 경쟁력을 인정받았다. 평가단은 초고중합도 HRTP 소재가 유연성·난연성·내마모성 측면에서 우수한 성능을 보이며, 전기차 충전용 케이블 등으로 적용이 가능할 만큼 응용 기반이 탄탄하다고 평가했다.HRTP는 범용 소재로 인식돼 온 PVC를 기반으로 하면서도, 전기차와 로봇 등 차세대 산업이 요구하는 내열성·유연성·내구성을 동시에 구현한 스페셜티 소재다. 전기차 충전 케이블과 자동차·로봇용 고내열 전선 등에 적용 가능하다. 기존 소재 대비 약 30% 향상된 유연성과 함께 고전압·고온 환경에서도 안정적인 성능도 확보할 수 있다.부드러운 촉감과 내마모성으로 자동차용 인조가죽, 시트 등의 시장에서 고가의 타소재를 대체할 대안으로 사용량이 점차 증가하고 있다는 게 LG화학 관계자 설명이다.이와 별도로 회사는 전시회에서 친환경 패키징 소재인 '유니커블'로도 Excellence Award를 수상했다. 평가단은 유니커블의 플라스틱 사용량 감소 효과가 두드러지고, 환경 보호와 상업화 측면에서 선도적인 성과를 보인 점을 주요 선정 요인으로 꼽았다.LG화학은 "석유화학 사업의 체질을 범용 제품 중심에서 고부가 소재 중심으로 전환하고 전기차, 로봇, 모빌리티, 전기·전자, 산업재 등 성장 산업을 중심으로 고객가치 기반의 소재 경쟁력을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.