닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업

LG화학, Chinaplas 2026서 수상…국내 참가 기업 중 유일

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260427010008463

글자크기

닫기

최인규 기자

승인 : 2026. 04. 27. 13:25

스페셜티 PVC 소재 HRTP로 수상
친환경 패키징 소재 유니커블도
"범용 제품 중심서 고부가 소재로"
[참고사진] LG화학이 차이나플라스 2026에서 주최측 관계자로부터 Excellence Award를 수상하고 있는 모습
LG화학이 차이나플라스 2026에서 주최측 관계자로부터 Excellence Award를 수상하고 있는 모습. /LG화학
LG화학이 글로벌 플라스틱·고무 전시회 Chinaplas 2026에서 스페셜티 PVC(폴리염화비닐) 소재 'HRTP'로 수상했다. 국내 참가 기업 중 유일한 수상이다. 또한 회사는 친횐경 패키징 소재인 유니커블(UNIQABLE)로도 상을 받아 기술 경쟁력을 입증했다.

27일 LG화학은 이번 전시회에서 'Top 10 Technology' Excellence Award에 선정됐다고 밝혔다. 회사는 범용 제품을 넘어 고부가·고기능 소재 중심으로 사업 체질 전환을 추진해 온 전략이 실질적인 기술 성과로 이어지고 있음을 보여주는 사례라고 설명했다.

특히 HRTP는 지난해 Chinaplas 2025에서 'Innovation of the Year'에 선정된 만큼 2년 연속 글로벌 전시회에서 기술 경쟁력을 인정받았다. 평가단은 초고중합도 HRTP 소재가 유연성·난연성·내마모성 측면에서 우수한 성능을 보이며, 전기차 충전용 케이블 등으로 적용이 가능할 만큼 응용 기반이 탄탄하다고 평가했다.

HRTP는 범용 소재로 인식돼 온 PVC를 기반으로 하면서도, 전기차와 로봇 등 차세대 산업이 요구하는 내열성·유연성·내구성을 동시에 구현한 스페셜티 소재다. 전기차 충전 케이블과 자동차·로봇용 고내열 전선 등에 적용 가능하다. 기존 소재 대비 약 30% 향상된 유연성과 함께 고전압·고온 환경에서도 안정적인 성능도 확보할 수 있다.

부드러운 촉감과 내마모성으로 자동차용 인조가죽, 시트 등의 시장에서 고가의 타소재를 대체할 대안으로 사용량이 점차 증가하고 있다는 게 LG화학 관계자 설명이다.

이와 별도로 회사는 전시회에서 친환경 패키징 소재인 '유니커블'로도 Excellence Award를 수상했다. 평가단은 유니커블의 플라스틱 사용량 감소 효과가 두드러지고, 환경 보호와 상업화 측면에서 선도적인 성과를 보인 점을 주요 선정 요인으로 꼽았다.

LG화학은 "석유화학 사업의 체질을 범용 제품 중심에서 고부가 소재 중심으로 전환하고 전기차, 로봇, 모빌리티, 전기·전자, 산업재 등 성장 산업을 중심으로 고객가치 기반의 소재 경쟁력을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
최인규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

백악관출입기자단 만찬 총격범, ‘행정부 고위직 순 표적’ 선언문…트럼프 겨냥한듯

“해외에 숨겨도 끝까지 쫓는다”... 국세청, 체납 세금 339억 원 ‘끝장 환수’

[단독] 정보경찰 ‘상대평가 등급제’ 도입…현장에선 “실적 압박 매몰될 것”

돌싱글즈7 한지우, 박성우와 세 번째 결혼…장수하 축하 인사

현대차그룹, ‘매출 102兆’ 엇갈린 성적표…‘논캡티브 전략’이 갈랐다

MBC, 두산 베어스 박찬호 인터뷰 방송사고…사과 없어 야구팬 반발

이스라엘 대통령, 네타냐후 사면 요청에 “유죄 인정 합의” 우선

지금 뜨는 뉴스

“소리 없이 입만 뻥긋”…두산 박찬호 방송사고에 야구팬들 발끈

[새책] 뉴욕 뒤흔든 34세 사회주의자 ‘조란 맘다니’

“역시 베스트셀링카”…쏘렌토, 디자인·공간·연비 다 잡았다

“잠 못자 판단력 저하” 철도 관제사 호소…3조 2교대 잔혹사

“나는 얼마나 받을까” 고유가 피해지원금 27일부터 접수