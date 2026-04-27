장동혁 “김용 공천 주장하는 與…범죄자 입에 끌려다녀”

장동혁 "김용 뻔뻔함과 친명계 동조는 이재명 범죄 때문"

김용이 이재명 관련 침묵 대가로 공천 겁박한다고 비판해

삼전 노조 총파업 등 통해 노란봉투법 개정 필요성도 제시

[포토] 국민의힘 최고위원회의 0 아시아투데이 송의주 기자 = 장동혁 국민의힘 대표(가운데)가 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표는 27일 더불어민주당 내에서 김용 전 민주연구원 부원장의 공천 가능성이 언급되는 것에 대해 "범죄자의 입에 끌려다니는 대통령과 집권 여당을 국민께서 반드시 심판해 주실 것"이라고 비판했다.장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "대장동 범죄자 김용의 공천을 주장하는 민주당 의원이 60여명에 달한다"며 이같이 말했다.그는 "김용의 뻔뻔함과 민주당 친명계의 동조는 김용의 범죄가 이재명 대통령과 직접 연결돼 있기 때문"이라며 "법원은 김용이 받은 돈을 이재명 대선 경선 자금으로 판단했고, 이를 입증하는 녹취까지 증거로 인정했다"고 지적했다.그는 이어 "김용이 입을 열면 이재명의 공소 취소는커녕 재판을 재개할 수밖에 없다"며 "결국 김용은 침묵을 대가로 공천을 압박하고 있는 것"이라고 말했다.아울러 장 대표는 삼성전자 노조의 총파업 예고를 거론하며 이른바 노란봉투법에 대한 비판도 이어갔다. 그는 "한 번 공정이 멈추면 되돌리기 어려운 반도체 산업의 특성상 직접적인 영업이익 손실이 10조원에 달할 뿐만 아니라 글로벌 시장의 신뢰까지 한순간에 무너질 수 있다"며 "이는 단순한 노사 문제를 넘어 국가 경제와 민생의 문제"라고 강조했다.그러면서 "이런 와중에도 대통령은 대화로 해결하라는 원론적 입장만 반복하고 있다"며 "지방선거를 앞두고 사태가 발생하면 미래 산업 경쟁력보다 표를 의식해 노조의 손을 들어줄지도 모른다. 정부와 대통령이 직접 나서 노조를 설득하고 갈등을 조율해야 한다"고 촉구했다.송언석 국민의힘 원내대표도 "반도체가 GDP 성장률의 55%를 책임지는 상황에서 국가 경제를 볼모로 하는 행태가 반복되는 배경에는 정부의 노조 편향 정책이 자리하고 있다"고 비판했다.송 원내대표는 "양대 노조가 노조 정상화의 기본인 회계 공시마저 폐기하라고 요구하고 있는데도 정부는 노조 눈치를 보며 끌려가는 모습"이라고 말했다.