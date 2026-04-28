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與 “野 추경호 공천, ‘윤어게인’…내란 당사자 알박기”

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심준보 기자

승인 : 2026. 04. 28. 10:15

천준호 "尹 정권 7대 조작 기소 실체 파헤쳐 범죄 단죄할 것"
한정애, 美 의원 빅테크 규제 항의 서한에 "명백한 주권 침해"
천준호 더불어민주당 원내대표 직무대행 송의주 기자
천준호 더불어민주당 원내대표 직무대행 /송의주 기자
더불어민주당은 28일 국민의힘이 추경호 전 원내대표를 대구시장 후보로 확정한 것을 두고 "내란 중요 임무 당사자를 공천한 명백한 '윤 어게인'"이라고 비판했다. 또한, 과거 윤석열 정권 당시 자행된 야당 탄압용 기소 조작 의혹의 실체를 끝까지 파헤쳐 관련자들을 단죄하겠다고 밝혔다.

천준호 원내대표 직무대행은 이날 오전 국회 본청에서 열린 원내대책회의에서 "추 후보는 12·3 비상계엄 당시 원내대표로서 계엄 해제를 방해한 의혹을 받는 핵심 수사 대상자"라며 이같이 말했다. 천 대행은 "보수 언론조차 윤 전 대통령의 지령에 따른 공천이라고 평가하고 있다"며 "국민의힘이 12·3 사태를 반성한다면 윤 어게인 공천을 즉각 중단해야 한다"고 지적했다.

천 대행은 막바지에 접어든 '조작 기소 국정조사 특별위원회'와 관련해서는 "국정조사를 통해 윤 정권이 자행한 정적을 향한 예외 없는 조작 정황이 낱낱이 드러나고 있다"고 말했다. 특히 쌍방울 대북송금 및 대장동 사건 등을 거론하며 "금감원이 주가조작 상세 혐의를 이미 확보하고도 핵심 증거를 외면했다"며 "헌법과 민주주의, 인권을 짓밟은 범죄를 반드시 단죄할 것"이라고 강조했다.

이날 회의에서는 미국 공화당 의원들이 애플, 구글 등 자국 빅테크 기업에 대한 한국 정부의 규제를 차별이라고 주장하며 보낸 항의 서한에 대한 반박도 나왔다. 한정애 정책위의장은 "구글과 메타 등에 대한 과징금 부과는 한국 법원이 독립적으로 확인한 적법한 법 집행"이라며 "미국 기업은 외국에서 자국보다 느슨한 기준을 적용받아야 한다는 논리는 법치주의와 주권, 평등 원칙에 모두 정면으로 위배된다"고 일축했다.

한편, 민주당은 중동 위기 장기화에 대응해 원유 7400만 배럴 사전 확보 및 취약계층 대상 고유가 피해지원금 지급 등 주요 경제·민생 대책을 집행할 계획이다.
심준보 기자

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