‘대북 킬체인의 눈’ 425 위성 전력화 완료… 한미 ‘핵-재래식 통합’ 정보 공백은 숙제

마침내 완성된 ‘425 사업’, 한국형 3축 체계의 진화와 도전

2시간 간격 북한 전역 촘촘한 감시망 구축… ‘독자 정찰 시대’ 개막

USFK ‘J10’ 신설 등 한미 공조 강화에도 실시간 정보 공유 ‘병목 현상’

0428 SpaceX 426 0 미국 플로리다주 케이프커내버럴 우주군 기지에서 지난해 11월 2일, 우리 군 독자 정찰위성 제5호기가 성공적으로 발사되고 있다. / 스페이스X

0427 한화 저궤도 위성 0 전자광학(EO), 적외선(IR) 센서, 영상레이다(SAR) 등 세 가지 기능을 탑재한 저궤도 위성 / 한화시스템

4월 말, 우리 군의 독자 정찰위성 확보 사업인 일명 '425 사업'의 총 5기 위성이 마침내 전력화 과정을 모두 마치고 실전 배치되었다. 2023년 12월 1호기 발사 이후 약 2년 4개월 만에 북한 전역을 정밀 감시할 수 있는 한국측의 '전략적 눈'을 갖추게 된 것이다.하지만 이 같은 외형적 성장 뒤에는 '실시간 정보 공유'라는 냉혹한 과제가 놓여 있다. 본지 취재를 종합하면, 최근 美측과의 실시간 정보 공유 체계가 일부 지연되면서 우리 군의 '킬체인(Kill Chain)' 운용에 보이지 않는 균열이 생기고 있다는 지적이다.이번 총 5기 정찰위성 전력화의 핵심은 '상시 감시 체계'의 확립이다. 전자광학/적외선(EO/IR) 위성 1기와 기상 조건에 구애받지 않는 합성개구레이더(SAR) 위성 4기가 군집 운용되면서, 우리 군은 이제 북한의 특정 표적을 약 2시간 간격으로 재방문해 촬영할 수 있는 능력을 갖췄다.과거 미측의 전략 자산에 전적으로 의존하던 시대에서 벗어나, 우리가 원하는 시간에 원하는 표적을 직접 들여다보는 '영상 정보의 자립'을 이뤄낸 것이다.특히 이번에 전력화 완료된 SAR 위성들은 구름 낀 날씨나 야간에도 북한의 이동식 발사대(TEL) 움직임을 포악할 수 있어, 한국형 3축 체계 중 1축인 '킬체인'의 선제 타격 능력을 획기적으로 끌어올렸다는 평가를 받는다.이번 사업의 성공적인 완수에는 미국 민간 우주기업 SpaceX와의 긴밀한 파트너십이 결정적이었다.SpaceX는 425 사업 위성들이 발사될 때마다 공식 X(구 트위터)와 홈페이지 라이브 스트리밍을 통해 발사 상황을 전 세계에 투명하게 공표하며 우리 위성의 성능을 국제적으로 공인했다.△ 1호기 (2023년 12월 2일) : 오전 3시 19분 발사 후, 단 14분 만에 "한국군 425 정찰위성 발사 성공"(Deployment of Korea 425 confirmed) 메시지가 타전되며 독자 정찰 시대의 서막을 알렸다.△ 2호기 (2024년 4월 8일) : 오전 8시 17분 발사 후 약 45분 만에 지상국 교신 성공 사실이 실시간 중계로 확인되었다.△ 5호기 (2025년 11월 2일) : 오후 2시 9분 발사 후 14분 만인 2시 23분에 궤도 안착 성공 소식이 전해졌다.SpaceX는 매 임무마다 '한국군 425 정찰위성 발사 임무'(Korea 425 Mission) 라는 고유 명칭을 사용해 별도 생방송 페이지를 운영했으며, 이는 우리 군의 우주 자산이 글로벌 표준에 부합하는 신뢰성을 갖췄음을 입증하는 근거가 되었다.기술적 자립이 곧 작전의 완성을 의미하지는 않는다. 최근 한미 군 당국 사이에서는 북핵 실시간 추적 정보 공유를 두고 미묘한 기류가 감지되고 있다.정찰위성 전력화 과정에서 미측의 핵심 정보 공유가 일부 제한되거나 지연되었다는 소식이 전해지면서, 독자 자산과 연합 자산 간의 '디지털 동기화' 문제가 수면 위로 떠올랐다.이러한 병목 현상을 해결하기 위해 주한미군(USFK) 내에 신설된 조직이 바로 'J10(통합전략처)'이다.J10은 한미 핵협의그룹(NCG)의 결정을 현장에서 집행하는 '핵-재래식 통합(CNI)'의 컨트롤 타워다.미국의 핵 보복 자산과 한국의 고위력 정밀 타격 자산을 실시간으로 연결하는 것이 이들의 임무다.국방 전문가들은 "J10은 단순한 연락 사무소가 아니라, 우리 위성이 포착한 데이터를 미측의 핵 운용 체계와 결합하는 '전략적 혈관'"이라며 "현재 발생하고 있는 정보 공유 지연은 한미 간의 보안 프로토콜 및 데이터 표준화 과정에서 발생하는 진통이지만, 이것이 장기화될 경우 킬체인의 골든타임을 놓칠 수 있다"고 우려한다.결국 한국군 킬체인이 완성되기 위해서는 '2시간'이라는 감시 공백을 메워야 한다.북한의 미사일 발사 준비 시간이 30~40분대로 단축된 상황에서 2시간의 재방문 주기는 치명적인 약점이 될 수 있기 때문이다.이에 군은 '초소형 위성 체계' 조기 구축에 박차를 가하고 있다. 수십 기의 초소형 위성을 저궤도에 촘촘히 배치해 재방문 주기를 30분 이내로 단축하겠다는 전략이다.여기에 방대한 영상 데이터를 수 초 내에 분석해 이상 징후를 포착하는 'AI 기반 빅데이터 분석 플랫폼'이 결합되어야 한다.사람이 일일이 사진을 판독하는 방식으로는 쏟아지는 위성 데이터를 감당할 수 없다.425 사업의 완성은 끝이 아닌 시작이다.전문가들은 SpaceX가 입증한 발사 기술력과 우리가 확보한 하드웨어를 바탕으로 이제는 소프트웨어 경쟁력을 갖춰야 한다고 강조하고 있다.우리가 생산한 정보가 미측 자산만큼 정교하고 분석 속도가 압도적일 때, 비로소 미국도 우리와의 실시간 정보 공유에 더욱 적극적으로 나설 것이다.주한미군사령부 산하 美통합전략처(J-10)이라는 채널을 통해 흐르는 정보가 한·미 양국의 날카로운 창과 방패가 될 때, 비로소 킬체인은 완성된 억지력을 발휘하게 될 것이다.