美, 앤트로픽 AI ‘미토스’ 외국인 접속 금지…서비스 중단

ANTHROPIC-MYTHOS/ <YONHAP NO-5568> (REUTERS) 0 /연합

미국 정부가 '미토스' 등 앤트로픽의 최신 AI 모델에 대한 외국인 접속을 전면 금지했다.12일(현지시간) 앤트로픽에 따르면 미국 정부는 국가 안보 당국의 지침에 따라 모든 외국 국적자의 '페이블5'와 '미토스5' 접근을 전면 중단하는 수출 통제 지침을 발표했다. 이 지침은 해외에서 미토스에 접속하는 것을 비롯해 미국 내 외국 국적자의 접속까지 금지했다. 제한 대상에는 앤트로픽의 외국인 직원들도 포함된다.앤트로픽은 "규정 준수를 위해 모든 고객에 대해 페이블5·미토스5 서비스를 즉시 중단했다"면서도 "해당 서한에는 국가 안보 우려 사항에 대한 구체적인 내용은 명시돼 있지 않았다"고 설명했다.앤트로픽은 악의적인 해킹 등에 악용되지 않도록 설정한 페이블5의 안전장치를 이용자들이 우회할 수 있다는 우려가 반영된 조치로 내다봤다. 앤트로픽은 지난 4월 미토스 개발 사실을 공개했으나 위험성을 고려해 한동안 정부·기술기업·금융사 등 일부 기관에만 공유해왔다. 미토스는 전문가 수준의 보안 취약점 탐지 능력을 갖춘 것으로 알려지면서 전 세계 보안 업계에 이른바 '미토스 충격'이라 불리는 우려를 촉발했다. 이에 앤트로픽은 지난 9일 안전장치가 적용된 AI 모델 페이블5를 일반에 출시했다.회사 측은 "오해로 인한 문제로 판단된다"며 "최대한 빨리 서비스를 복구하기 위해 노력하겠다"고 강조했다.미국 온라인 매체 악시오스는 이날 정부 소식통을 인용, 미국 상무부가 한 기업이 미토스의 보안 장벽을 뚫었다고 주장하면서 안보 위험을 우려해 이번 조치를 취하기로 결정했다고 보도했다.이와 관련해 앤트로픽은 "정부가 확인한 것으로 파악된 탈옥 방법은 오픈AI의 GPT-5.5를 비롯한 다른 모델들에서도 널리 활용되고 있다"며 "시스템 보안을 담당하는 전문가들이 매일 사용하고 있다"고 밝혔다. 그러면서 "정부가 투명하고 공정하며 기술적 사실에 근거한 법적 절차를 통해 안전하지 않은 AI 배포를 차단할 권한을 가져야 한다고 보지만, 이번 조치는 그러한 원칙에 부합하지 않는다"고 지적했다.